大甲媽回鑾彰市 大埔路4/24至25全線封閉

員警在彰化市大埔路張貼公告，大甲媽回鑾時禁止車輛進入、停車與臨時停車。（警方提供）

今年大甲媽遶境進香回鑾彰化市區，可能帶來爆滿人潮，為避免人、車壅塞，彰化警分局今天（23日）公告北返的交通疏導措施，其中大埔路將從4月24日凌晨零點至25日晚間12點禁止車輛進入、停車與臨時停車。警方指出，大埔路雖表定管制2天，但仍會視遶境活動進行時間彈性調整。

彰化警分局指出，大甲媽回鑾管制時間為4月24日凌晨零點至25日晚間12點，彰化市大埔路全段管制車輛進入，遶境活動由花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路時，大埔路實施全線封閉管制；彰化市大埔路（埔內街口至中興路口）劃定行人徒步區，管制車輛禁止進入，並提前改道，道路禁止停車及臨時停車；大埔路與中興路口管制，車輛改道行駛中山路。

請繼續往下閱讀...

今年大甲媽遶境進香回鑾行經彰化市區，可預見信眾將擠爆市區，由於彰化市大埔路有劃設標線行人行道，汽車、機車停車區一年多來引發不少爭議，有鑑於往年大埔路在媽祖鑾轎行經時都動彈不得，彰化警分局為避免大甲媽回鑾行經大埔路造成人、車碰撞衝突，日前就已規劃採封閉並禁止停車方式因應。

另外，大甲媽預計24日深夜至25日凌晨駐駕永樂街天后宮，並於25日凌晨起駕北返，屆時永樂街、民族路等都將部署改道牌、交通連桿，呼籲民眾配合警方管制。

彰化警分局對大埔路沿線店家進行宣導。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法