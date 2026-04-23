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    首頁 > 生活

    台中精密園區垃圾停收5天飄惡臭 文山焚化廠停機歲修到5月中

    2026/04/23 10:30 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員參選人張耀中，趕到文山垃圾焚化廠前抗議。（讀者提供）

    民進黨台中市議員參選人張耀中，趕到文山垃圾焚化廠前抗議。（讀者提供）

    台中精密機械創新產業園區垃圾堆積飄臭，廠商向民進黨台中市議員參選人張耀中陳情，稱垃圾突然停收5天，經查是文山垃圾焚化廠到5月12日前，停機歲修已無進廠量，造成垃圾無處可去窘境。對此，中市府尚未回應。

    台中精密園區位於南屯區，有上千家工具機廠商大肚山科技走廊核心部位，廠區多家企業22日無預警收到民間清運業者通知，因應鄰近縣市焚化爐歲修及台中市內部調度失靈，即日起至4月26日全面暫停收運垃圾，業者措手不及，大量廢棄物被迫滯留廠區，飄出陣陣惡臭。

    張耀中表示，因彰化溪州焚化爐歲修、南投縣垃圾飽和，加上台中市文山、后里及烏日焚化爐「因配合文山廠4月3日至5月12日共停歲修已無進廠量」，造成垃圾「無處可去」窘境，凸顯中市府廚餘政策錯誤，施政無能，導致台中垃圾大戰可能一觸即發。

    市府文山垃圾焚化廠等主管機關還在查明狀況，尚未回應。

    園區廠商憤怒稱，企業每天垃圾產量龐大，卻在當天才告知要停收5天，完全沒有預留緩衝準備期，突襲通知讓園區企業陷入混亂。

    張耀中指出，垃圾亂象核心問題，在於市府熟廚餘處理廠進度緩慢，尤其文山廠改建拖延超過7年，環評審查至今未果。

    台中精密園區廠商突收到停運垃圾通知。（業者提供）

    台中精密園區廠商突收到停運垃圾通知。（業者提供）

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