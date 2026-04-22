大安媽祖園區開放卻無媽祖 中市曝全台最高媽祖雕像10月落成

大安媽祖園區媽祖雕像1月上梁。（圖由市府提供）

台中歷經3任市長打造的大安媽祖園區，目前雖已啟用，園區內最重要靈魂人物「媽祖雕像」卻尚未完成，陷空有園區卻無媽祖的奇特狀態，地方期盼13年始終未見完成，引發地方關切；台中市觀旅局長陳美秀今曝，這座全台最高的媽祖雕像已在今年1月上梁，預計第3季能完工，目前已敲定配合10月3、4日辦海洋觀光季時雕像落成，「一定在盧市長任內落成」。

大安媽祖園區開放卻看不到媽祖雕像，引發地方關切，市議員劉士州不滿指出，包括海洋館在內，這類海線重大建設進度一拖再拖，大安媽祖園區經歷3任市長規劃籌建，如今的市長盧秀燕都快卸任了，到底何時才看得媽祖雕像。

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陳美秀指出，園區已經開放使用；但劉士州質疑，根本只有遊客中心，媽祖雕像才能真正吸引觀光客，結果一等多年，媽祖園區卻「看不到媽祖」。

陳美秀說，大安媽祖園區內的媽祖雕像是台灣最高雕像，包括底座高53.6公尺，約18層樓高，媽祖雕像高30公尺，已在1月上梁，預計今年第3季完工，目前已敲定配合10月3、4日舉辦海洋觀光季一併落成，「一定在盧市長任內落成」。

觀旅局指出，大安媽祖園區內的媽祖雕像由台中市興富發文化藝術基金會捐贈興建，落成後將成為台灣最高的媽祖雕像，也將成為台中海線新地標。

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