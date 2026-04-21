大甲媽遶境進香抵新港奉天宮 祝壽大典湧人潮

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香在新港奉天宮舉辦祝壽大典，數萬人參與虔誠祈福。（記者林宜樟攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜嘉義縣新港遶境進香，今天在新港奉天宮進行活動最高潮「祝壽大典」，爆滿的信眾將奉天宮周邊擠爆，一睹媽祖女神風采，儀式莊嚴隆重，數萬名信眾到場參與，祈求國泰民安。

大甲媽祖到新港邁入第39年，今早鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、花蓮縣長徐榛蔚、民進黨秘書長徐國勇、立委傅崐萁、林倩綺、陳冠廷及新港鄉長葉孟龍等及各宮廟代表頂禮膜拜，虔誠祝禱，祈求媽祖庇佑國泰民安，人民安居樂業。

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大甲媽遶境重頭戲祝壽大典沿用祭天古禮，在奉天宮廟前廣場搭起天壇，舞者進行迎神舞樂，遵循古制依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、宣讀祝文、誦經祝壽、宣讀疏文，祝壽儀式歷時約兩個小時，場面莊嚴隆重，廟前中山路祝壽信眾綿延數公里，手持清香、進香旗參與誦經，萬人空巷，場面壯觀。

今年祝壽大典傳統「豬羊份」祭品改為「平安糕」，大幅減少祭祀豬隻，祭典後在點心站提供給信徒享用，盼信徒在大甲媽的庇佑下，一整年平安順利、步步「糕」升。

翁章梁表示，非常高興看見大家來到新港奉天宮，用虔誠的心來為媽祖祝壽，3月有很多人有來嘉義參加台灣燈會，給燈會很大的支持，在這裡跟大家感謝，希望媽祖保庇嘉義繼續發展，台灣平安，大家萬事如意。

顏清標說，今晚大甲媽即將回鑾，歡迎大家到大甲給我們請客，這幾天很多人在路邊分送點心，做善事，這個就是善，也謝謝所有的志工跟做工作人員，內心只有感謝再感謝。

何達煌指出，非常感謝所有人的參與，讓今天的祝壽大典圓滿成功，今天天氣非常好，而且陽光都沒有曬在眾人身上，感謝媽祖婆跟天公伯的保佑。

莊嚴的媽祖。（記者林宜樟攝）

眾人虔誠祝禱。（記者林宜樟攝）

舞者進行迎神舞樂。（記者林宜樟攝）

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