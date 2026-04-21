2026芎林路跑嘉年華 號召跑友挑戰

芎林鄉各界為「2026 芎林路跑嘉年華」造勢。（芎林鄉公所提供）

芎林鄉公所將在6月6日舉辦「2026 芎林路跑嘉年華」，捧出芎林特產的番茄、橘子、以及稻米做成的可愛完賽獎牌，以「芎林相橘 番倍好玩」為題，號召全國的跑友趕快報名，今天鄉長黃正彪、代表會主席姜禮銘等率領鄉內各界一起替這個芎林首次舉辦的大型運動賽事造勢。

黃正彪說，他們找來人氣運動甜心HI Cindy當活動大使，路跑組別分10公里組和5公里組，每組各750名，2組都從公所所在的公3公園朝大新竹知名的跑道~竹22線衝刺而去，其中10公里組將在山下六角亭、覓境咖啡前折返，目前2組合計報名人數已經破千，迴響相當熱烈。

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因為這場路跑以親子共跑、全民參與為目標，現場規劃5大活動主軸，路跑之外還有跑酷體驗、藝文表演、特色市集以及摸彩，把路跑從「賽事」升級為「全家都能參與的嘉年華派對」。

其中的親子跑酷體驗區更安排了5道趣味關卡，讓小朋友們盡情放電、挑戰體能，家長也從陪伴闖關中，和孩子建立默契，一起寫下難忘回憶。

公所還以前述芎林農產3寶加上客庄意象，打造阿方獅、番茄俠、農小米、橘力仔4個吉祥物，並以它們延伸出系列超萌贈品，像是：機能排汗衫、運動頭巾、運動毛巾、完賽獎牌等，4月底前報名繳完費的「早鳥」，除了100元園遊券，還可加碼獲得折疊後背包。

「2026 芎林路跑嘉年華」豐富的完賽禮和早鳥禮。（芎林鄉公所提供）

銜接竹北和芎林的竹22線，是大新竹地區知名的美麗路跑賽道。（記者黃美珠攝）

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