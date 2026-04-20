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    首頁 > 生活

    昔小一生都自己走路上下學？過來人曝「1命案」讓社會全變了！

    2026/04/20 00:22 即時新聞／綜合報導
    放學示意圖，與本文無關。（資料照）

    放學示意圖，與本文無關。（資料照）

    近日有位網友PO文回憶起小學時都是自己上下學，但現在說起當時的經歷，年輕一輩的都不相信，貼文曝光後意外掀起熱烈討論，釣出大批七、八年級生。有過來人慨歎，以前確實自己上下學很正常，直到發生震驚全國的「白曉燕命案」之後就全變調了。

    一位網友19日在Threads上發文，疑問「為什麼沒人相信，1980後的我們小學一年級，就自己走路上學，家人根本不管，都說我誇大其詞？真別說，30歲上下的可能都不能理解了……」該貼文一發出，吸引數千名網友留言直呼有共民，超過2萬人按讚。

    鄉民紛紛表示，「1980，連幼稚園都是自己去的」、「以前還有『路隊長』」、「當時學童自己回家一個人的還有一個特別的名稱：鑰匙兒童」、「1985，幼稚園就自己走路上學了，嘰嘰歪歪在家裡先被打幾個巴掌，去學校不乖再被老師一頓打」、「1985，幼稚園就自己走路上學了，嘰嘰歪歪在家裡先被打幾個巴掌，去學校不乖再被老師一頓打」、「難以理解為什麼現在的小朋友不能自己上學？」

    也有網友直言，現代交通流量大，尤其上下班尖峰時段，法律也規定不能將幼童單獨留在家中，為了小孩安全，親自接送上下學家長才會安心。除此之外，還有過來人慨歎，自從1997年發生白曉燕命案後一切都變了，「以前的確都自己走，是後來發生白曉燕命案，才開始兒童接送」、「1987年陸正案後就人人自危，白曉燕後就更保護」、「白曉燕還有張艾嘉孩子的綁架案，讓家長很多改成自己載小孩上下學」、「印象超深刻，那時白曉燕被綁票，我父母沒再讓我們自己走回家過」。

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