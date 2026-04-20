高雄鳳山溪污染裁罰14件1339萬 北門里河川巡守隊通報助攻罰千萬

北門里河川巡守隊長年無私奉獻守護鳳山溪精神令人感動。（記者陳文嬋攝）

高雄市環保局今年以來裁處鳳山溪污染14件，近7日更是連抓4件，總計裁罰金額1339萬3600元，高達8件由鳳山區北門里河川巡守隊通報，助攻裁罰金額1302萬元、1間電鍍工廠移送法辦，長年無私奉獻守護精神令人感動。

鳳山溪全長20公里，橫跨鳳山等6個行政區，中上游1千多間工廠林立，長期違規排放造成污染，鳳山區北門里河川巡守隊成軍超過10年，在里長謝秀霞號召下，由一群地方人士組成，24人來自各行各業，年紀最大70多歲，大多數已經退休，還有上班族，因熱愛故鄉加入護溪行列，隊員均非環工系畢業，經環保局開課訓練，學會檢驗河川水質、分辨河川污染、尋找污染源，不斷透過經驗累積，成為環保局最佳戰友。

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謝秀霞表示，隊員每天撥空巡溪，沒有排班固定時間，隨時監看無所不在，「突襲」機動性更高，一旦發現有人偷排，立刻拍照錄影蒐證，通報環保局查緝，且每月淨溪2次，沿鳳山溪撿垃圾，維護環境整潔，還深入國小分享護溪經驗，讓環境教育向下扎根。

環保局今年以來查獲裁處鳳山溪污染14件，以食品製造業12件最多，電鍍業及其他工業各1件，總計裁罰金額1339萬多元；其中1間團繕工廠累計裁罰4件次，1間電鍍工廠因繞流排放強酸及重金屬，除裁罰1200萬元外，並勒令停工、移送法辦。

行政區以大樹區7件最多，其次為鳥松區4件、鳳山區2件、大寮區1件，污染樣態以違反水污法第30條水污染管制區內污染水體10件最多，其餘分別違反水污法第18-1條繞流排放，以及違反廢清法第36條貯存未符合設施標準規定等。

北門里河川巡守隊鳳山溪畔撿拾垃圾，維護環境整潔。（記者陳文嬋攝）

北門里河川巡守隊鳳山溪畔撿拾垃圾，維護環境整潔。（記者陳文嬋攝）

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