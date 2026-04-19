又來！去年爆張麗善、廖秋萍搶掌轎 今年上演推擠事件「各說各話」

西螺鎮長廖秋萍被不明人士推擠將近2分鐘，場面幾近失控。（記者李文德攝）

西螺鎮長廖秋萍及雲林縣長張麗善去年因大甲媽祖，爆發搶掌轎風波，豈料今年又爆推擠事故，廖秋萍一行人要到西螺大橋接駕處向鑾轎參拜，卻被眾多不明人員推擠，直喊「往前走、別擠啦」，整起事故上演將近2分鐘，幾近失控。事後廖秋萍控，是縣府相關人員推擠，不解為何會如此對待；縣長張麗善則受訪表示，她本身在轎內，不清楚廖秋萍有來過，鎮長可以待鑾轎到鎮內好好掌轎。

媽祖鑾轎到8點10分進入雲林縣境內，待彰化、雲林警方交接後，由張麗善、縣議長黃凱、立委張嘉郡、許宇甄等人接駕，並由張麗善、張嘉郡、鎮瀾宮董事長顏清標3人掌轎。豈料鑾轎剛出發不久，鑾轎隊伍突然卡住，隨後現場一陣「往前走、別擠啦」的呼喊聲此起彼落，連綿不絕。

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詳細一看，廖秋萍等人在鑾轎隊伍最外圍被不明人員推擠，隊伍正往前行進，但依然直喊「往前走」，推擠衝突現場維持將近2分鐘，將近失控，最後廖秋萍眼見事故越演越烈，趕緊向公所人員說「不要了」，離開現場。

廖秋萍控，當時她帶公所相關人員及鎮代許盈盈等6人要去16拱處接駕拜拜，以平常心迎接大甲媽，不知道怎回事，警察局、雲林縣政府的人一直擋在轎前，一直推擠，激烈推擠讓她非常喘。

廖秋萍不解，她只是要去向媽祖鑾轎拜拜而已，而且也有跟鎮瀾宮顏清標董事長、鄭銘坤副董事長溝通過，獲得廟方答應，不知道為什麼縣政府相關人員將他們整個擠出來，也讓她差點跌倒，「沒關係，我們是來誠心接駕，媽祖一定知道我是誠心為西螺鎮民祈福」。

「鎮長什麼時候來，我真的沒看到」，張麗善表示，她身為地方父母官，理應迎接大甲媽祖聖駕，其實鎮長可以待鑾轎到西螺鎮內，好好掌轎，她帶著團隊帶著敬意來接轎，但她因為在轎中，確實沒看到外圍情形。

警方說明，當時鑾轎行進中，由於大量人流跟著鑾轎往南走，警方執勤疏散轎前人群，避免踩踏事件，並無刻意推擠。現場安全動線為事前規劃，呼籲各單位應配合執行，以避免類似事件再次發生。

廖秋萍最後離開接駕現場。（民眾提供）

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