雲林縣長、西螺鎮長傳搶「掌轎C位」？ 主事者說話了

雲林縣長張麗善（中左）、西螺鎮長廖秋萍（中右）傳搶「掌轎C位」

2025/04/07 10:08

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大甲媽抵雲林西螺！傳張麗善、廖秋萍搶位？兩人都回應了

〔記者李文德／雲林報導〕大甲媽祖昨（6日）晚間抵達雲林時傳出意外插曲，西螺鎮長廖秋萍與雲林縣長張麗善「搶掌轎」，場面一度僵持。今天（7日）上午，鎮瀾宮董事長顏清標受訪說「大家熱情為迎接媽祖，沒什麼事情啦！」

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昨晚張麗善、廖秋萍與立委張嘉郡等人在西螺大橋第16拱處接駕，卻傳出，鑾轎抵達後鎮瀾宮董事長顏清標掀起珠簾，張麗善、張嘉郡前往跪拜，就在張麗善準備掌轎時，廖已經站在掌轎C位，張當下請對方借過並表示「我是要掌轎的」，廖秋萍則是回「縣長妳怎麼擠我？」

雙方僵持不下，顏清標未發一語，這場意外插曲，大約走了500公尺持續10分鐘，直到鄭銘坤出面，廖才離開現場，不過此事也引起各界議論不已。

今早大甲媽祖鑾轎停駕於元長鄉保勝宮，顏清標受訪時表示，大家都是「歡喜」迎接，大家都想要掌轎，當時後鑾轎內共4個人其實很難走，最後張嘉郡走到鑾轎前端。一路上他走到腳都痠極了，走在後面的人都快要鐵腿了，幾乎都要墊起腳尖行走。「大家都為媽祖啦！大家都熱情迎接！沒什麼事情啦！不要一直討論了」。

鎮瀾宮董事長顏清標對於昨晚風波，回應大家都為了媽祖歡喜迎接，沒什麼事情。（記者李文德攝）

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