台韓鳥友保育連線！黑面琵鷺千里遷徙抵韓配對成功

W49黑面琵鷺已飛抵韓國且配對成功。（福爾摩沙野鳥保育協會提供）

黑面琵鷺今年來台度冬數量創新高，高雄迎來331隻黑面琵鷺，有15隻疑似肉毒桿菌中毒獲救野放，台韓鳥友保育連線，發現救援編號W48黑面琵鷺仍停留桃園，W49黑面琵鷺已飛抵韓國配對成功，1千多公里遷徙，展現生命堅韌，令人感動。

黑面琵鷺為冬候鳥，今年全球同步普查紀錄7746隻，台灣占6成達4719隻，比去年增加550隻，創下歷史新高，成為全球最重要的黑面琵鷺度冬棲地。

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高雄市今年紀錄331隻，主要在茄萣濕地、永安濕地、高屏溪口，以茄萣濕地142隻最多，其次為永安濕地114隻。一度發生48隻黑面琵鷺因覓食引發疑似肉毒桿菌中毒，造成33隻死亡，總計救活15隻，均於永安濕地野放。

市府長期監測兩處濕地均未發現魚屍，採集兩地水質樣本送驗，也未檢出肉毒桿菌毒素，僅從部分鳥屍驗出疑似肉毒桿菌毒素，研判黑面琵鷺覓食過程引發肉毒桿菌中毒死亡。

黑面琵鷺近來陸續北返韓國、中國東北地區等繁殖地，其中1隻W49黑面琵鷺歷經高雄救援野放，近日被韓國鳥友發現已經飛抵韓國，拍下牠與另一隻黑面琵鷺出雙入對照片，顯示已經配對成功，台灣鳥友看到照片，感到十分開心。

此外，黑面琵鷺目前仍有少量個體停留台灣，鳥友觀察尚有82隻集結桃園，包括黑面琵鷺及白琵鷺，其中W48還停留在桃園，與W49同時歷經高雄救援，又一起被野放回歸大自然，意外巧合讓鳥友驚喜，得以繼續觀察生態。

福爾摩沙野鳥保育協會秘書長表示黃蜀婷說，黑面琵鷺因保育有成，從國際自然保護聯盟「瀕危」降為「易危」等級，但台灣保育強度不變，走在台韓復育有成路上，仍需大家繼續守護，今年東北季風吹時，希望再見牠們健康活力的身影！

鳥友觀察W48黑面琵鷺仍停留桃園。（福爾摩沙野鳥保育協會徐瑞芳拍攝提供）

W49黑面琵鷺在台獲救野放。（生物多樣性研究所提供）

W49黑面琵鷺在台獲救野放，歷經1千多公里遷徙，已飛抵韓國配對成功。（生物多樣性研究所提供）

W49黑面琵鷺在台獲救野放。（生物多樣性研究所提供）

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