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    首頁 > 生活

    宜蘭「森林傳說」是真的！首宗拍到棲蘭山黑熊、直徑2公尺熊窩也曝光

    2026/04/17 17:07 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭「森林傳說」成真！林保署首宗紀錄到棲蘭山黑熊身影，還有直徑2公尺熊窩。（林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭「森林傳說」成真！林保署首宗紀錄到棲蘭山黑熊身影，還有直徑2公尺熊窩。（林保署宜蘭分署提供）

    台灣黑熊活動範圍廣泛，宜蘭過去僅有獵人口述見過熊蹤的「森林傳說」，卻未實際被影像記錄下來。林業保育署宜蘭分署今天公布好消息，自2015年架設紅外線自動相機以來，終於拍到官方認證的首宗黑熊身影，棲蘭山100線林道還有一處熊窩，直徑約1.5到2公尺範圍，振奮黑熊保育界。

    宜蘭分署在轄內架設54台紅外線自動相機，觀測野生動植物分布蹤跡，因應黑熊族群擴張趨勢，去年委託專業團隊在棲蘭山100線林道，進行黑熊族群調查與監測工作，近期回收資料，在林道29公里處成功記錄到黑熊蹤跡。

    宜蘭分署表示，過去未曾在宜蘭記錄到黑熊身影，僅從獵人口中轉述曾經看過，因此被列為「森林傳說」，這次成功拍到黑熊後振奮調查團隊，除留下珍貴熊蹤，還在18.5公里處發現到熊窩，裡面有熊毛及覓食後的動物遺骸、乾草等，顯示該區曾有黑熊活動紀錄。

    為加強宣導防熊知識，宜蘭分署已規劃在100線林道山友或遊客主要活動區域處，設立「注意熊出沒」告示牌，並有熊鈴掛置區，提供山友上山借用，下山後原處歸還即可；提醒民眾若在山區遇到黑熊，應保持冷靜並維持安全距離，避免靠近或追逐拍照，以確保人身安全。

    在宜蘭棲蘭山發現的熊窩，裡面有熊毛及覓食後的動物遺骸。（林保署宜蘭分署提供）

    在宜蘭棲蘭山發現的熊窩，裡面有熊毛及覓食後的動物遺骸。（林保署宜蘭分署提供）

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