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    首頁 > 生活

    「粉紅超跑」衝警局 特愛在這間派出所甩尾

    2026/04/14 11:16 記者黃旭磊／台中報導
    「粉紅超跑 」鑾駕再度衝進龍井分駐所。（圖由信眾提供）

    「粉紅超跑 」鑾駕再度衝進龍井分駐所。（圖由信眾提供）

    2026白沙屯媽祖有「粉紅超跑 」稱號，4月12日晚間11時55分起展開8天7夜進香活動，今天清晨5時15分，鑾轎通過向上路七段進入烏日區，烏日警分局長謝博賢率隊接駕，「粉紅超跑 」2年前在龍井分駐所前甩尾進出，今早再度「衝派出所」，鑾轎並趕到大肚分駐所致意，員警大喜稱，今年連停2個派出所。

    「粉紅超跑 」今天清晨進入烏日區，上午10時43分繼續南下彰化，鑾轎沒有固定路線，由「香燈腳」依媽祖指示路程前進，龍井分駐所在2020年、2024年多次被鑾轎甩尾停駕，今天上午由龍井分駐所長王奕程擺香案接駕，鑾轎又趕到大肚分駐時，烏日警分局長謝博賢率副分局長許正懋、洪明強和大肚所長陳名臻鞠躬接駕。

    今年適逢白沙屯媽祖、山邊媽祖與拱天宮值年爐主媽祖「三媽合轎」，隨駕人數稱突破46萬人，場面盛大，烏日警分局出動「無人機警察隊」執行空中巡邏，動員139名警力及80名民力進行第一線安全維護， 烏日警分局長謝博賢說，有突發狀況立即調度警力「陸空一體」維安。

    香燈腳護送白沙屯媽祖鑾轎南下。（圖由信眾提供）

    香燈腳護送白沙屯媽祖鑾轎南下。（圖由信眾提供）

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