泰國、越南蘆筍農藥超標 1240公斤退運銷毀

泰國出口蘆筍檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括3批蘆筍檢出農藥超標，其中2批自泰國輸入，另1批自越南輸入。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，泰國輸入的綠蘆筍近半年累計6批不合格，食藥署持續對該國採取加強抽批查驗至5月13日，另越南輸入的綠蘆筍近半年累計1批不合格，目前對該國維持一般抽批查驗措施。

劉芳銘說明，京典事業有限公司自泰國輸入2批蘆筍，檢出殘留農藥普拔克0.02 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑普拔克以檢測方法的定量極限0.01 ppm為法規容許值，因此前述2批蘆筍因農藥超標，計730公斤需退運或銷毀。

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此外，劉芳銘表示，該業者自泰國輸入的蘆筍近半年累計2批不合格，食藥署針對業者調整邊境查驗措施為逐批查驗，另近半年食藥署受理1057批泰國輸入的綠蘆筍報驗，其中6批因農藥殘留違規、檢驗不合格，食藥署自今年2月3日起至5月13日，對泰國綠蘆筍採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

劉芳銘指出，另一批由京龍企業股份有限公司自越南輸入的綠蘆筍，檢出殘留農藥可尼丁0.06 ppm及因滅汀0.013ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，可尼丁以0.01ppm為法規容許值，因滅汀於蘆筍則為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.007ppm，該批產品檢驗不合規定，計510公斤需退運或銷毀。

針對相關檢驗措施調整，劉芳銘說明，該業者近半年來自越南輸入的綠蘆筍累計1批不合格，食藥署對業者調整邊境查驗措施為加強抽批，另越南輸入的綠蘆筍近半年來也僅1批不合格，目前對該國維持一般抽批查驗。

另劉芳銘表示，今日公布的邊境查驗不合格品項尚有1批由輸入業者河洛企業股份有限公司報驗的義大利乾酪，因大腸桿菌檢驗不合格，計2.87公斤須退運或銷毀，食藥署也針對該業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

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