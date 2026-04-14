04/14 各報重點新聞一覽

美軍封鎖荷姆茲海峽。

自由時報

川普宣布封鎖荷姆茲海峽 美：非進出伊朗船隻 自由航行

美國與伊朗十一日在巴基斯坦的談判破局後，美國總統川普宣布，美東時間十三日上午十時（台灣時間十三日晚間十時）起，封鎖關鍵能源運輸航道荷姆茲海峽船隻通行。美國軍方說明，封鎖對象為進出伊朗港口的船舶，並非以伊朗為目的地的船隻，仍可自由航行。

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言行破壞黨譽、連續違紀、給錢才辭… 民眾黨開除 李貞秀喪失立委資格

民眾黨中配李貞秀就任立委逾二個月，深陷中國國籍與戶籍爭議，直播又提及新竹市長高虹安拿民眾黨創黨主席柯文哲七百萬元，甚至是高虹安助理費的「吹哨者」。民眾黨中評會接獲檢舉，昨開會一致決議，李言行破壞黨譽、連續違紀且要求「對價」辭立委，即刻起開除其黨籍，李也喪失立委資格。

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暗語販毒2次 判16年2月 買家供認：煙代表海洛因 糖果是安非他命

彰化警方透過監聽破獲洪男販賣毒品，交易時雙方都用「男生」、「女生」、「糖果」、「煙」作為毒品暗語，洪男否認販毒並稱沒有暗號，但警方找來買家，證實「男生」、「煙」就是海洛因暗號，「女生」、「糖果」是安非他命暗號，法官據此認定被告販毒二次，共獲利三千元，判處有期徒刑十六年二月。

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聯合報

直飛不過境 賴總統22日出訪非洲友邦史瓦帝尼

賴清德總統將在廿二日啟程訪問友邦史瓦帝尼，這是賴總統上任後首度訪問非洲友邦。外交部次長吳志中昨表示，賴總統此行將直飛史國，沒有過境，也未邀朝野立委隨團；由於賴總統將參加史國國王恩史瓦帝三世登基四十周年等慶典，總統會自然地與其他國家元首見面、問候，甚至交換意見。

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陽光行動／蛋價揭祕…同場不同價 「混蛋」又難防

去年彰化發生芬普尼「毒蛋」，引發恐慌，問題蛋來源是洗選蛋；近日高雄出現春捲集體中毒案，檢出的沙門氏菌指向疑似雞蛋釀禍，來源是散裝箱蛋。國內雞蛋兩大通路接連出事，產業結構性問題浮上檯面。聯合報採訪團隊直擊蛋雞養雞場，揭開蛋價運作真相，把產業界的祕密一次攤在陽光下。

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中國時報

穩物價 主計長：經費缺口1300億

立法院財政委員會13日就中東戰事引發物價波動與能源安全進行質詢，朝野立委聚焦是否比照韓國發放「石油津貼」，藍委羅明才更建議，近期萬物齊漲，政府應每人普發1萬元，惟主計總處主計長陳淑姿表示，此作法所需預算至少2360億元，財政負擔沉重，現階段仍以凍漲措施優先，後續再評估發放現金。

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美封鎖伊朗港口 新一輪對峙升高

美伊在巴基斯坦舉行的和談破裂後，美國總統川普再次升高力道對伊朗施壓。美國中央司令部宣布，於美東時間13日上午10時（台灣時間13日晚上10時）起，針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。美伊開啟一場新的高風險對峙，國際油價也再走高，重回每桶100美元大關。

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民眾黨中評會昨開會一致決議，中配李貞秀言行破壞黨譽、連續違紀且要求「對價」辭立委，即刻起開除其黨籍，李也喪失立委資格。（記者廖振輝攝）

洪男用暗號交易毒品，法官判處16年2 月徒刑。（資料照）

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