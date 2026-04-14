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    首頁 > 政治

    言行破壞黨譽、連續違紀、給錢才辭… 民眾黨開除 李貞秀喪失立委資格

    2026/04/14 05:30 記者陳治程／台北報導
    民眾黨中評會昨開會一致決議，中配李貞秀言行破壞黨譽、連續違紀且要求「對價」辭立委，即刻起開除其黨籍，李也喪失立委資格。（記者廖振輝攝）

    民眾黨中評會昨開會一致決議，中配李貞秀言行破壞黨譽、連續違紀且要求「對價」辭立委，即刻起開除其黨籍，李也喪失立委資格。（記者廖振輝攝）

    民眾黨中配李貞秀就任立委逾二個月，深陷中國國籍與戶籍爭議，直播又提及新竹市長高虹安拿民眾黨創黨主席柯文哲七百萬元，甚至是高虹安助理費的「吹哨者」。民眾黨中評會接獲檢舉，昨開會一致決議，李言行破壞黨譽、連續違紀且要求「對價」辭立委，即刻起開除其黨籍，李也喪失立委資格。

    中評會一致決議：李即起除籍

    民眾黨昨召開中評會，中評會副主委陳宥丞會後受訪說明，李貞秀違紀案經黨團總召陳清龍具名檢舉、移送調查後，確認李諸多言論、行徑已嚴重破壞黨聲譽、黨內和諧，且「連續性違紀」；更無視國家公職及支持者之託付，於七日會議上明確要求收獲「特定金額」補償，作為「辭任不分區立委」之對價。

    李貞秀經陳清龍說明、規勸，仍堅持「獲取金錢」再行辭任立委，嚴重毀損國家公職、政治倫理並違反黨紀，根據黨內「紀律評議裁決準則」、七位委員一致決議即刻起將李除籍。

    陳宥丞指出，李貞秀「主觀認為她沒有要錢」，但客觀上有明確的相關會議紀錄，是由立法院黨團提供；中評會是依據客觀事實、明確證據做出裁示，也禁得起檢驗。

    不分區席次 將由許忠信遞補

    民眾黨發言人張彤表示，依紀律評議裁決準則，裁決之後即日生效。由於目前立法院不分區立委女性超過半數，因此李貞秀的席次，將由成功大學法律系教授許忠信遞補。

    中選會表示，民眾黨於昨函中選會，開除李貞秀黨籍，中選會已依法循例依「公職人員選罷法」規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍。後續中選會待收到立法院註銷名籍公函後，將依規定辦理。

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