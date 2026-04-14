暗語販毒2次 判16年2月 買家供認：煙代表海洛因 糖果是安非他命

洪男用暗號交易毒品，法官判處16年2 月徒刑。（資料照）

彰化警方透過監聽破獲洪男販賣毒品，交易時雙方都用「男生」、「女生」、「糖果」、「煙」作為毒品暗語，洪男否認販毒並稱沒有暗號，但警方找來買家，證實「男生」、「煙」就是海洛因暗號，「女生」、「糖果」是安非他命暗號，法官據此認定被告販毒二次，共獲利三千元，判處有期徒刑十六年二月。

賣海洛因不到1克 法官重判

判決書指出，洪男與一名「大耶」共同販毒營利，去年十二月六日在鹿港賣安非他命五包，每包三五〇公克，共二萬元；十四日賣海洛因一包，每包〇．四克，價格三千元。警方透過監聽和監視器，認定洪男販毒，但洪僅承認第一次賣安非他命，第二次見面是借錢，販毒僅獲利三千元。檢方依《毒品危害防制條例》起訴洪男。

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警方監聽譯文顯示，買家說「你昨天說的煙有嗎？」洪男立刻回「有啊」，買家不久就到洪的住處，監視器拍到雙方碰面。但洪男辯稱，他是要向對方借錢，「煙」不是毒品暗號，是指香煙。

法官傳喚買家作證，買家供稱，他們交易時都用「男生」、「煙」作暗號，代表海洛因，「女生」、「糖果」代表安非他命。他兩次向洪男買「煙」，就是買海洛因。

法官表示，本案監聽譯文係警方合法監聽取得，內容與毒品重罪具有實質關聯性，被告及辯護人已同意該譯文作為證據，該監聽譯文具有證據能力。

被告販毒二次，分別量處七年十月及十五年十月徒刑，定應執行十六年二月。

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