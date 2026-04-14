川普宣布封鎖荷姆茲海峽 美：非進出伊朗船隻 自由航行

美軍封鎖荷姆茲海峽

美國與伊朗十一日在巴基斯坦的談判破局後，美國總統川普宣布，美東時間十三日上午十時（台灣時間十三日晚間十時）起，封鎖關鍵能源運輸航道荷姆茲海峽船隻通行。美國軍方說明，封鎖對象為進出伊朗港口的船舶，並非以伊朗為目的地的船隻，仍可自由航行。

美軍中央司令部十三日宣布，封鎖區域為荷姆茲海峽東部的阿曼灣、阿拉伯海海域，以及「伊朗整條海岸線」，包括但不限於伊朗港口和石油終端設施，對象涵蓋所有國籍船隻，「任何進入、駛離封鎖區域且未經授權的船隻，將遭到攔截、要求改道和扣押」，「封鎖不會對非前往、來自伊朗的中立過境通航造成阻礙」。

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中立船隻或許仍將受到搜索，檢視是否載送禁運品。運送糧食、醫療物資及其他必需品的人道運輸獲准通過，但也納入檢驗範圍之內。

美軍部署海峽周邊 伊朗：不屈服

美軍當前在荷姆茲海峽周邊的軍事部署，包括「林肯號」和「福特號」等兩艘航空母艦，兩艘配備「戰斧」飛彈的「俄亥俄級」潛艦、十六艘「勃克級」驅逐艦、兩艘掃雷艦，以及十架以上的偵察無人機等。

以色列總理納坦雅胡表態支持美方封鎖行動，北大西洋公約組織（NATO）十三日表態，不會加入此次封鎖行動。英國首相施凱爾表明，「我們不支持封鎖」。

代表伊朗與美國談判的伊朗國會議長卡利巴夫強調，德黑蘭不會屈服在美國的威脅之下。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）警告，靠近荷姆茲海峽的軍艦將遭到「嚴厲處置」。

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