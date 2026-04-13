為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    粉紅超跑停駕大甲鎮瀾宮 成就難得的四媽相聚盛會

    2026/04/13 13:13 記者歐素美／台中報導
    白沙屯媽「粉紅超跑」於起駕首日停駕大甲鎮瀾宮。（記者歐素美攝）

    白沙屯媽「粉紅超跑」於起駕首日停駕大甲鎮瀾宮。（記者歐素美攝）

    白沙屯媽祖起駕進香8天7夜，今天上午10點50分左右停駕大甲鎮瀾宮，有人說這是白沙屯媽歷史上首次於進香去程在鎮瀾宮停駕，提前促成「雙媽會」； 大甲鎮瀾宮董事長顏清標則表示，之前白沙屯媽也曾於去程停駕鎮瀾宮，只是今年停駕的時間比較久，要讓「大家拜到歡喜」。

    白沙屯媽祖今年徒步進香之旅，創下46萬多名香燈腳報名參與的紀錄，今年除了白沙屯媽、山邊媽外，「爐主媽」並首次登上「粉紅超跑」，創下3尊媽祖同行進香的紀錄。

    今天上午10點50分左右，白沙屯媽的「粉紅超跑」停駕大甲鎮瀾宮，預計下午2點起駕，有人說這是白沙屯媽祖第一次於進香去程首日在鎮瀾宮停駕休息，也是首次「爐主媽」同行進香的第一次紀錄；顏清標接受本報採訪時表示，之前白沙屯媽也曾於去程停駕鎮瀾宮，只是今年停駕的時間比較久，要讓「大家拜到歡喜」。

    稍早時白沙屯媽祖進香隊伍進入台中市，在大甲區永信藥品前短暫停轎，員工跪拜喊「媽祖我愛你」，白沙屯媽祖鑾轎所到之處，信徒虔誠跪趴在地稜轎底，求媽祖保佑，粉紅超跑朝大甲鎮瀾宮方向前進，在德興路時突急轉彎進入文昌國小，讓小朋友開心稜轎底。

    粉紅超跑隨後進入鎮瀾宮，在廟埕三進三出，香客將廟埕擠得水洩不通，狂呼「進喔！進喔！」；鑾轎隨後停駕在鎮瀾宮前，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤皆持香參拜白沙屯媽祖。

    拱天宮主委洪文華表示，白沙屯媽起駕後都未休息，一直到鎮瀾宮才停駕，這是媽祖的旨意；鄭銘坤則說，四媽相聚盛會，十分難得。

    白沙屯媽「粉紅超跑」所到之處，信眾爭相趴下稜轎腳。（記者歐素美攝）

    白沙屯媽「粉紅超跑」所到之處，信眾爭相趴下稜轎腳。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播