粉紅超跑停駕大甲鎮瀾宮 成就難得的四媽相聚盛會

白沙屯媽「粉紅超跑」於起駕首日停駕大甲鎮瀾宮。（記者歐素美攝）

白沙屯媽祖起駕進香8天7夜，今天上午10點50分左右停駕大甲鎮瀾宮，有人說這是白沙屯媽歷史上首次於進香去程在鎮瀾宮停駕，提前促成「雙媽會」； 大甲鎮瀾宮董事長顏清標則表示，之前白沙屯媽也曾於去程停駕鎮瀾宮，只是今年停駕的時間比較久，要讓「大家拜到歡喜」。

白沙屯媽祖今年徒步進香之旅，創下46萬多名香燈腳報名參與的紀錄，今年除了白沙屯媽、山邊媽外，「爐主媽」並首次登上「粉紅超跑」，創下3尊媽祖同行進香的紀錄。

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今天上午10點50分左右，白沙屯媽的「粉紅超跑」停駕大甲鎮瀾宮，預計下午2點起駕，有人說這是白沙屯媽祖第一次於進香去程首日在鎮瀾宮停駕休息，也是首次「爐主媽」同行進香的第一次紀錄；顏清標接受本報採訪時表示，之前白沙屯媽也曾於去程停駕鎮瀾宮，只是今年停駕的時間比較久，要讓「大家拜到歡喜」。

稍早時白沙屯媽祖進香隊伍進入台中市，在大甲區永信藥品前短暫停轎，員工跪拜喊「媽祖我愛你」，白沙屯媽祖鑾轎所到之處，信徒虔誠跪趴在地稜轎底，求媽祖保佑，粉紅超跑朝大甲鎮瀾宮方向前進，在德興路時突急轉彎進入文昌國小，讓小朋友開心稜轎底。

粉紅超跑隨後進入鎮瀾宮，在廟埕三進三出，香客將廟埕擠得水洩不通，狂呼「進喔！進喔！」；鑾轎隨後停駕在鎮瀾宮前，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤皆持香參拜白沙屯媽祖。

拱天宮主委洪文華表示，白沙屯媽起駕後都未休息，一直到鎮瀾宮才停駕，這是媽祖的旨意；鄭銘坤則說，四媽相聚盛會，十分難得。

白沙屯媽「粉紅超跑」所到之處，信眾爭相趴下稜轎腳。（記者歐素美攝）

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