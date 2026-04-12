04/12各報重點新聞一覽

美國華爾街日報10日發表題為「台灣和川習會」的社論，呼籲川普總統切勿掉入北京的陷阱。（法新社）

自由時報

習試圖讓人懷疑美保衛台灣決心 華爾街日報示警川普 勿掉北京陷阱

美國華爾街日報十日發表題為「台灣和川習會」的社論，警告美國民眾與華府決策者，應警惕中國共產黨對台採取的「分而治之」策略，並呼籲川普總統切勿掉入北京的陷阱。

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NASA阿提米絲2號太空船 濺落南加州外海 繞月任務完成 川普：下一步火星

美國航太總署（NASA）的「阿提米絲二號」任務太空船及四名組員，十日平安濺落太平洋，完成半世紀來首趟載人繞月任務。美國總統川普盛讚此趟任務精采萬分。

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少子化衝擊 衛福部將調整支付標準 石崇良：兒科診察費兩倍不是夢

台灣少子化衝擊兒科醫療量能，衛福部長石崇良昨日表示，健保署正盤點兒科給付制度，將調整兒科相關支付標準，其中兒科醫師診察費將調整，「兩倍不是夢」，也會針對兒科專門的診療項目做點數調升，相關方案預計六月送健保共同擬訂會議討論，若通過最快七月上路。

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聯合報

鄭習會後 大陸最快今天釋利多 鄭麗文盼擴大旅遊交流

國民黨主席鄭麗文今日結束訪陸行，她昨在北京飯店與中共北京市委書記尹力會見時提到，遺憾去年兩岸故宮百年院慶無法聯手舉辦活動，國民黨重新執政後一定要快速恢復兩岸故宮密切交流。她呼籲，兩黨加強史料檔案合作，以及加強科技產業跟城市治理經驗交流合作。

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巴基斯坦斡旋 美伊談判 三方面對面上桌

美國和伊朗自十一日下午起在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的塞勒納酒店舉行談判，雖然在談判前，伊方就強調美方必須先滿足幾項前提條件，例如解凍被華府制裁的伊朗海外資產，以及以色列停止攻擊黎巴嫩，才願上談判桌。但當天仍在外界對美方是否同意這些條件不得而知下，雙方展開談判。

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中國時報

促交流 陸今將釋10項惠台政策

中國國民黨主席鄭麗文今天將結束大陸訪問行程返台。大陸國台辦將於今日上午10時，宣布台灣農漁產品、優質商品輸陸、旅遊開放及促進青年交流的相關政策，共十條，作為此次鄭習會的「大禮包」。這也代表促進兩岸民間交流、和平發展，為當前大陸對台主軸。

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美伊啟動歷史性談判 氣氛積極

美國與伊朗代表團11日齊聚巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，但一直到當晚，多家伊朗媒體才報導說，鑒於在伊斯蘭馬巴德進行的密集磋商、伊巴領導人會談取得的進展、以色列在黎巴嫩的襲擊得到限制，加上美方接受「解凍伊朗資產」的提議，伊美雙方決定啟動談判。

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阿提米絲二號太空人葛洛佛（左）、科克（右）搭乘直升機抵達「默薩號」兩棲船塢運輸艦後揮手致意。（法新社）

衛福部長石崇良昨日表示，將調整兒科相關支付標準，其中兒科醫師診察費將調整，「兩倍不是夢。」（記者羅碧攝）

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