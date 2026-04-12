NASA阿提米絲2號太空船 濺落南加州外海 繞月任務完成 川普：下一步火星

阿提米絲二號太空人葛洛佛（左）、科克（右）搭乘直升機抵達「默薩號」兩棲船塢運輸艦後揮手致意。（法新社）

美國航太總署（NASA）的「阿提米絲二號」任務太空船及四名組員，十日平安濺落太平洋，完成半世紀來首趟載人繞月任務。美國總統川普盛讚此趟任務精采萬分。

NASA：濺落過程 如正中靶心

搭載四名太空人的「獵戶座」太空船，美西時間十日下午五時〇七分平穩濺落南加州外海。任務指揮官魏斯曼回報四人狀況「很好」，讚嘆這是一趟「難忘的旅程」。NASA全程直播，並形容兩小時的濺落過程「如正中靶心」般精準。

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太空船穿越大氣層時，最高達時速達三萬九千公里，約十三分鐘的劇烈俯衝產生摩擦熱，使太空船外殼溫度飆升到攝氏二七六〇度左右，期間經過約六分鐘預期中的通訊中斷，直到魏斯曼回報，「我們很清楚聽見你們」，大家才鬆了一口氣。太空人在NASA和美國海軍人員協助下脫離返回艙，隨即由直昇機送往「默薩號」兩棲船塢運輸艦，四人都可自己行走，不需扶助。

指揮官：4太空組員狀況很好

此行總航程一一一萬七六五八公里，除了繞月飛行，飛越月球背面時，還寫下離地球約四十萬六七七一公里，歷來人類太空飛行最遠的紀錄。這是阿提米絲系列任務首次載人試飛，旨在為二〇二八年起將太空人送上月球表面鋪路，也是首次利用NASA「太空發射系統」（SLS）火箭和獵戶座太空船執行載人任務。

NASA署長艾薩克曼親自登艦迎接，稱NASA重啟送人登月任務「才剛開始」。川普發文恭喜任務團隊，「這整趟旅程精彩萬分」，他無比引以為傲，川普說，NASA還會再次執行這樣的任務，「之後，下一步，火星！」

太空人在美國海軍和NASA人員協助下離開太空艙。（法新社）

阿提米絲二號太空人搭乘的太空艙10日濺落加州外海的太平洋。（路透）

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