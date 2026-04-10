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    首頁 > 生活

    《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》 4/15竹北座談分享長輩「出道」心路

    2026/04/10 10:37 記者黃美珠／新竹報導
    勞動力發展署桃竹苗分署透過播放、分享《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》這部紀錄片電影，要給想重回職場的銀髮族信心。（桃竹苗分署提供）

    勞動力發展署桃竹苗分署透過播放、分享《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》這部紀錄片電影，要給想重回職場的銀髮族信心。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署銀髮人才資源中心下周三（15日），將在新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區集會堂，舉辦「《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》紀錄片放映暨映後座談」，透過紀錄片的真實分享、跟導演徐紫柔對談，激勵久違職場的中高齡銀髮族群重燃信心再回職場一展長才。有意參加者可上網報名

    桃竹苗分署長賴家仁說，《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》是導演徐紫柔，為讓94歲阿婆保有活力商請老人家擔綱主演的紀錄片電影，以此鼓勵社區其他銀髮族退休後再燃熱情重返職場。

    徐紫柔將現身座談會，分享阿婆鍾景妹跟社區長輩們，對於重返職場的抗拒、害羞以及推辭，到最後經她多次拜訪、鼓勵，這些長輩才投入拍攝，且經由她所安排的戲劇課程，使得這群長輩終於「出道」成為新手演員。

    導演透過鏡頭，把這些退休長輩遠離職場後，對於職場的疏離和抗拒、擔憂讓大家看到，突破這層心理障礙後，他們重拾人生成就感的快樂也在鏡頭下清晰呈現。

    勞動部為了協助前述久離職場或退休民眾克服重返職場的心理障礙，提供有免費的職涯諮詢服務，由專業職涯諮詢師幫助釐清方向外，還有多元職訓、就業準備課程、案例分享及職場體驗等，讓中高齡民眾可以絲滑重回職場，是有需要者的最佳夥伴。

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