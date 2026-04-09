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    首頁 > 生活

    超正千金電翻鄉民！吊車大王親曝選女婿只看1條件

    2026/04/09 21:00 即時新聞／綜合報導
    吊車大王胡漢龑。（圖翻攝自胡漢龑臉書）

    吊車大王胡漢龑。（圖翻攝自胡漢龑臉書）

    身價粗估逾百億的「竹北吊車大王」胡漢龑，總是高調華麗的穿搭及作風，加上熱衷公益，在網上收穫大批粉絲。近日其千金罕見露面，網友們一睹亮麗外型和氣質後大為驚豔，不少人報名「當女婿」。事實上，過去胡漢龑就曾親自透露選婿條件，而今又被翻出受到討論。

    近日擁有60多萬人訂閱的中古車YT頻道「阿慈車庫」上傳影片，原來是吊車大王的女兒要賣車，影片中不只看到胡漢龑千金的亮麗外表，氣質也相當溫柔，電翻大票網友。影片曝光到現在已經破百萬人次觀看，鄉民紛紛留言「她的笑容一瞬間把我給帶走了」、「應徵女婿！」、「眼睛笑起來彎彎的好甜，愛了愛了」、「好正……戀愛了」。

    其實去年胡漢龑接受《中時新聞網》專訪時也透露過選婿條件，可以看出他作為爸爸，相當疼愛女兒。胡漢龑表示，自己不會強迫女兒踏入婚姻，女兒做的決定他都支持；至於要當他的女婿有何條件？胡漢龑說外貌、長相、經濟條件他都不在乎，但最重要是「對我的女兒好」。

    吊車大王的千金罕見露面，引發鄉民熱議。（圖翻攝自YT:阿慈車庫）

    吊車大王的千金罕見露面，引發鄉民熱議。（圖翻攝自YT:阿慈車庫）

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