為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全中運泳池水質遭質疑能見度差恐撞牆 高市運發局：監測合格

    2026/04/09 21:04 記者黃良傑／高雄報導
    高雄國際游泳池水質能見度差恐撞牆，市府運發局強調水質合格。（民眾提供）

    高雄國際游泳池水質能見度差恐撞牆，市府運發局強調水質合格。（民眾提供）

    「115年全國中等學校運動會」將於4月18日開幕，今年游泳項目移師高雄市立國際游泳池舉辦，賽前有參賽選手反映泳池水質不佳，水中能見度差，高市運動發展局今早開放泳池供外界檢視，並強調場館每日都有執行水質監測及紀錄，均符合衛生局pH值6.5至8.0標準。

    因有國家隊選手於泳池訓練時，發現國際池竟然水質不佳，憤而在網路社群平台發文抱怨，還PO出水下能見度差的影片，擔心影響選手健康與訓練。

    衛生局表示，因市立國際游泳池非私人營利泳池，屬於運動競賽場域，相關水質檢測非衛生局負責；運發局則坦言是該水域之權責機關。

    台灣水質管理協會秘書長許展維表示，在水中能見度不佳的池裡游泳，如同在大霧裡開車，對競技比賽選手成績影響甚大，除了無法轉播水中泳姿、成績，選手們還可能會有撞牆的危險。

    有選手也質疑該國際游泳池的水質及能見度不佳，若不改善，恐無法轉播水中泳態，選手們折返蹬壁過程，容易撞牆受傷。

    運發局主任秘書林建良表示，針對個別全中運選手反映水質事項，運發局維護的場館每日皆會執行水質監測及紀錄，均符合衛生局pH值6.5至8.0標準，能見度則以岸上可觀池底為合格，教練和選手如有發現異常，可立即與場館確認，確保訓練和賽事水質無虞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播