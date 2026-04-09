全中運泳池水質遭質疑能見度差恐撞牆 高市運發局：監測合格

高雄國際游泳池水質能見度差恐撞牆，市府運發局強調水質合格。（民眾提供）

「115年全國中等學校運動會」將於4月18日開幕，今年游泳項目移師高雄市立國際游泳池舉辦，賽前有參賽選手反映泳池水質不佳，水中能見度差，高市運動發展局今早開放泳池供外界檢視，並強調場館每日都有執行水質監測及紀錄，均符合衛生局pH值6.5至8.0標準。

因有國家隊選手於泳池訓練時，發現國際池竟然水質不佳，憤而在網路社群平台發文抱怨，還PO出水下能見度差的影片，擔心影響選手健康與訓練。

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衛生局表示，因市立國際游泳池非私人營利泳池，屬於運動競賽場域，相關水質檢測非衛生局負責；運發局則坦言是該水域之權責機關。

台灣水質管理協會秘書長許展維表示，在水中能見度不佳的池裡游泳，如同在大霧裡開車，對競技比賽選手成績影響甚大，除了無法轉播水中泳姿、成績，選手們還可能會有撞牆的危險。

有選手也質疑該國際游泳池的水質及能見度不佳，若不改善，恐無法轉播水中泳態，選手們折返蹬壁過程，容易撞牆受傷。

運發局主任秘書林建良表示，針對個別全中運選手反映水質事項，運發局維護的場館每日皆會執行水質監測及紀錄，均符合衛生局pH值6.5至8.0標準，能見度則以岸上可觀池底為合格，教練和選手如有發現異常，可立即與場館確認，確保訓練和賽事水質無虞。

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