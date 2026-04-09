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    首頁 > 生活

    台南農林漁牧業普查注意「3不2會」 網路填報抽10萬

    2026/04/09 20:42 記者洪瑞琴／台南報導
    台南啟動「114年農林漁牧業普查」，市府提醒普查「3不2會」提高防詐意識安心配合。（記者洪瑞琴攝）

    台南啟動「114年農林漁牧業普查」，市府提醒普查「3不2會」提高防詐意識安心配合。（記者洪瑞琴攝）

    「114年農林漁牧業普查」4月10日到6月30日全面展開，台南市預計蒐集約11萬家農林漁牧業者資料，占全國約91萬家中的12％，比重居全國各縣市之冠。台南市主計處鼓勵業者多利用網路填報，完成填報還可參加抽獎，最大獎為10萬元商品卡。

    詐騙頻傳，主計處提醒民眾認明「普查3不2會」，包括不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表以外資料、不會要求提供帳戶或存摺；訪查人員會佩戴普查員證，並會遞（寄）送致受訪戶函件，請民眾放心配合普查。

    主計處說，本次普查有「自主網路填報」與「派員實地訪查」兩階段。行政院主計總處已寄發通知函給受訪戶（單位），民眾可於4月10日至4月30日透過電腦或行動裝置上網填報。完成填報即可參加抽獎，最大獎為10萬元商品卡1名，另有5萬元2名、2萬元12名，以及1萬元、5千元與1千元等獎項，共約351個獎項。若於4月10日至4月30日期間完成填報，中獎機率更高。

    5月1日到6月30日實地訪查階段，普查員到場協助填報；受訪戶仍可選擇網路填報，同樣具抽獎資格，但網路填報期限6月15日截止。

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