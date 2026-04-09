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    首頁 > 生活

    桃園市客語教育向下延伸到0歲到未滿3歲嬰幼兒 已媒合2機構參與

    2026/04/09 17:09 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府客家事務局積極推動客語幼兒沉浸式教育。（桃園市政府提供）

    桃園市政府客家事務局積極推動客語幼兒沉浸式教育。（桃園市政府提供）

    桃園市政府客家事務局推動客語幼兒沉浸式教育，原以3歲以上幼兒為主，今年將年齡層往下延伸到0歲到未滿3歲嬰幼兒，客家局長范姜泰基說，已成功媒合2家托嬰中心、幼兒照護機構參與，希望讓更多幼兒從語言啟蒙階段，就開始扎根、學習客語。

    桃園市議會定期會今天的客家局工作報告議程中，議員陳治文指出，「向下扎根、向外擴展」是落實客語推廣的重要原則，客家局應加強培養幼齡客語基礎，搭配拓展多元使用場域等措施，讓客語能真正走入日常生活。

    客家局指出，今年擴大客語教育的幼兒推廣對象，原以3歲以上幼兒為主，今年起希望能增加0歲到未滿3歲嬰幼兒，已率全國之先推動「托育機構試辦客語托育服務計畫」，將客語融入嬰幼兒的日常照顧、互動中，達到嬰幼兒接觸客語、熟悉客語的目標。

    今年上半年，客家局已洽詢具試辦意願的托育機構，除了解機構環境條件、師資等，也開設了相關課程來提升托育人員的客語能力，范姜泰基說，今年下半年，將正式推動客語托育服務，目前已媒合2家托嬰中心、幼兒照護機構參與，後續將透過建立專業諮詢輔導機制，協助機構優化教學實施方式，另將建置客語友善學習環境、辦理親子共學活動，除落實客語向下扎根，也促進客語學習家庭化。

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