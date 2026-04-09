老幼採果樂！華山攜手森泉食品 長者幼童到義竹體驗採桑椹

義竹鄉幼童與長輩體驗桑椹採果樂趣。（華山基金會提供）

華山基金會攜手嘉義縣在地企業森泉食品公司，今天邀請4名弱勢長輩與星海幼兒園20名小朋友，在義竹鄉東後寮桑椹園區進行「老幼採果樂」，參與活動的楊奶奶近年因行動不便少有機會出門，能在家鄉體驗採果樂趣，讓她笑逐顏開，重拾久違的戶外歡樂。

82歲的楊奶奶手腳攣縮，日常生活不便，華山基金會自2013年起介入服務，曾多次帶她出遊，但楊奶奶近年來多次跌倒，髖關節受損，已無法再坐著遊覽車外出；華山與森泉食品合作舉辦在地採桑椹活動，讓楊奶奶能開心在戶外活動。

請繼續往下閱讀...

義竹鄉長黃政傑今天與星海幼兒園幼童及長輩在桑椹樹下穿梭，體驗採果，介紹桑椹的種植及故事，喝起桑椹果汁，吃桑椹冰棒；森泉食品公司總經理丁熊俋說，看到長輩的笑容，就是企業回饋社會最棒的收穫。

黃政傑說，義竹鄉以桑椹聞名，感謝華山帶著長輩與孩子來體驗，歡迎鄉親遊客參與鄉公所4月12日在下溪洲鳳山宮舉辦的桑椹節。

華山基金會說，基金會長期照顧孤老，目前正進行「愛老人 端午動起來」公益活動，誠摯邀請支持認助，詳情可洽詢愛心專線05-3415873吳站長。

義竹鄉長黃政傑與森泉公司總經理丁熊俋、星海幼兒園師生及華山基金會服務長者一同採果。（華山基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法