塑膠袋之亂 桃園市第三波聯合稽查無異常囤積哄抬

全台塑膠袋之亂，桃園市執行第三波聯合稽查，無異常囤積、哄抬物價情形。（桃園市法務局提供）

塑膠袋供應吃緊，為穩定物價及確保民生供應無虞，桃園市政府今天透過「查緝民生犯罪聯繫平台」，會同桃園地方檢察署、桃園市調查處等單位，共同執行第三波聯合稽查，查核轄內食品容器具製造工廠，所幸未發現業者有囤積原物料、異常囤貨或聯合哄抬價格等情形。

桃園市政府法務局主任消保官彭新澍說，這次由消保官主導，聯手衛生局、警察局，透過「查緝民生犯罪聯繫平台」，會同檢調單位共同執行第三波聯合稽查，結果顯示尚無製造業者涉及囤積原料或哄抬價格情事，不過，部分業者反映，因國外進口原料短缺，導致供貨量減少，價格亦隨成本略有調整，或由業者自行吸收。

請繼續往下閱讀...

彭新澍說，市府將持續監控市場供需狀況並滾動檢討，必要時隨時啟動稽查機制，嚴防不法囤積與價格操控行為。同時呼籲業者切勿因短期利益觸犯公平交易法及相關刑事法令，也提醒民眾，無須恐慌性搶購或囤積，以免影響市場正常供需，此外，針對因石化原料短缺影響生產的業者，經濟部已設置媒合專線（02-2701-1669轉105至107），提供協助穩定供應鏈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法