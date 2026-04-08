桃園市評估全市27棟高風險大樓 9處仍未改善

桃園市政府今年推動「全域智能消防風險決策系統」，針對全市建築物進行風險評估，並跨局處盤點出27處高風險大樓列管；市長張善政於市政會議聽取簡報後指出，建築物公共安全沒有妥協空間，將以「專業輔導」與「補助誘因」雙軌並行，建立更完整的風險管理機制。（記者謝武雄攝）

桃園市政府今年推動「全域智能消防風險決策系統」，針對全市建築物進行風險評估，並跨局處盤點出27處高風險大樓列管，目前仍有9處尚未完成消防設備改善，將持續輔導並督促業者限期改善，以降低災害風險；另外同步將約2600處公共場所納入公共安全申報機制，全面提升城市居住與使用安全；市長張善政今於市政會議聽取相關部門簡報後指出，建築物公共安全沒有妥協空間，將以「專業輔導」與「補助誘因」雙軌並行，建立更完整的風險管理機制。

消防局長龔永信指出，今年針對全市建築物進行風險評估，目前整體平均風險值為1.69；本次列管的27處高風險大樓，平均風險值約4，其中7處風險值更超過9，屬高度關注對象。

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都發局長江南志表示，除高風險大樓外，市府於去年提前針對醫院、商場等高度公共化場所啟動專案，全面納入公共安全申報機制，第一階段完成全面申報，目前全市約2600處列管場所申報率已接近99%；第二階段以輔導為優先，由公安輔導團協助業者改善缺失並提出中長期修繕計畫；第三階段則針對未依規申報或改善者，依法裁罰並限期改善，必要時將停止使用。

張善政表示，建築物公共安全沒有妥協空間，市府將整合消防、建管與相關單位資源，主動篩選潛在風險建物，逐案輔導改善，從源頭降低災害發生機率；而高風險大樓改善屬長期工程，將以「專業輔導」與「補助誘因」雙軌並行，從過去偏重災後應變，全面升級為事前預防，建立更完整的風險管理機制。

市府秘書長溫代欣也提到，建管單位將優先協助業者成立管理組織，再推動公共安全申報，展現以輔導為本的治理精神，未來也將推廣至各市政領域。

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