揮別濕答答！明起全台放晴上看32度 下週二又有鋒面到

明天到下週二降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

迎接好天氣，民眾要注意防曬！中央氣象署預報，明天（9日）到下週一各地晴到多雲，溫暖偏熱天氣，白天溫度30-32度。下週二、週三鋒面接近影響，北部、宜蘭微轉涼，白天溫度降至26度左右。

氣象署預報員黃恩鴻表示，目前降雨趨緩，大多轉為陣雨或零星降雨，明天開始到下週一，大致都是偏南風環境，各地晴到多雲、溫暖偏熱的天氣，午後山區會有零星短暫陣雨，其中週六桃園以北、東北部地區有零星短暫陣雨，不過降雨範圍不大、也比較短暫。

黃恩鴻指出，下週二鋒面接近北部海面，北部、宜蘭有局部陣雨，其他地區多雲到晴，午後局部陣雨；到了下週三鋒面通過、東北季風稍增強，北部、東半部局部陣雨，其他地區多雲，午後山區有局部陣雨。

溫度部分，黃恩鴻說，明天開始到下週一，各地白天30-32度，早晚21-23度，下週二鋒面接近，北部、宜蘭白天溫度略降，降至27-29度，下週三鋒面通過、東北季風稍增強時，溫度會再略降一些，早晚溫度20-22度，白天北部、宜蘭、花蓮26-29度。

目前在關島東南方的熱帶擾動「90W」，黃恩鴻表示，預估最高機率偏北走，距離台灣非常遙遠，不會影響台灣；另估週五有機會明顯發展、增強。

天氣小提醒。（氣象署提供）

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