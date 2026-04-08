農地變建地 台南學甲大灣農村社區土地重劃工程開工

台南學甲大灣農村社區進行重劃開發。（記者楊金城攝）

推動7年、歷經抗議，台南市學甲區大灣農村社區土地重劃區開發工程今天（8日）動土，預定明年9月完工，重劃區開發面積為7.36公頃，總工程費用1.47億元，內政部和市府負擔9成，參與地主196人，只要負擔1成、約147萬元工程費，未來由重劃後的標售抵費地支應，地主也不用再出資。

主持動土的台南市長黃偉哲說，大灣農村社區土地重劃開發案能協調好推動，是件不簡單的事，對市府好，能獲得公共設施用地，另方面大灣社區居民的生活環境變好，並提高土地使用價值，也對地主好，大家都好、值得高興。

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黃偉哲指出，大灣農村社區重劃後公共用地只占6%，94%仍屬地主所有，未來社區道路、排水、滯洪池綠地做好，也留有活動中心用地，社區生活環境變好，而以前農地是一分、一甲地在賣，未來變建地後是算坪數在賣，土地價值變高了。

學甲大灣農村再生社區是台南第一個農村社區土地重劃開發案，開發後可提供住宅區土地面積5.42公頃，取得公園兼滯洪池用地、綠地用地、社區多功能用地及社區道路用地等公共設施用地面積約1.94公頃。學甲區長張明寶、大灣里長王登教、大灣社區理事長楊宏惠和里民歡喜參與動土典禮。

內政部土地重劃工程處處長蕭喻鴻表示，有中央和市府的堅持推動、地主合作，大灣農村社區土地重劃案才能夠施工，未來將能改善社區居住整體環境、建設公共設施、產業活化等，帶動農村發展。

台南市地政局局長陳淑美說，大灣農村社區現有房子除了部分建地，不少是屬農地，也存在共有持分情形，土地重劃後，社區的土地將變成住宅區，符合未來國土法規劃的農村聚落的建築用地，社區外在重劃區內的農地也變為住宅用地，地主分回的土地少一些，但土地重新適切分配開發後，將有完善公共設施，提升當地生活機能及地區發展成效；另外，台南第二個、官田社子農村社區土地重劃開發案目前進入第二階段，獲半數地主同意，目前進行重劃工程設計，也要提報重劃計畫書送內政部審核。

台南市長黃偉哲（左三）、南市地政局局長陳淑美（左二）等人，為學甲大灣農村社區土地重劃開發案動土。（記者楊金城攝）

學甲大灣農村再生社區是台南第一個農村社區土地重劃開發案，前方農地將變為住宅用地，後方大灣庄內也將變為住宅區，房子變建地、社區道路至少6米寬。（記者楊金城攝）

學甲大灣農村社區重劃區規劃圖。（記者楊金城攝）

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