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    首頁 > 生活

    高雄潤餅食安事件後 澎湖縣衛生局推動健康潤餅

    2026/04/08 15:14 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府衛生局深入校園，推廣健康潤餅飲食理念。（澎湖縣政府衛生局提供）

    澎湖縣政府衛生局深入校園，推廣健康潤餅飲食理念。（澎湖縣政府衛生局提供）

    高雄爆發毒潤餅事件，加上衛生福利部國民健康署調查指出，青少年族群膳食纖維攝取不足，為提升學童健康飲食意識，澎湖縣政府衛生局結合「天天5蔬果」健康飲食原則，辦理「青銀共味・五蔬果健康潤餅」活動，透過潤餅DIY手作體驗，示範以潤餅皮包裹多樣蔬果及適量蛋白質食材，如高麗菜、豆干、雞胸肉、蘋果及黑芝麻等，製作兼具營養與美味的健康潤餅。

    此次活動以「代間共融、營養共學」為主軸，邀請五德社區長者與五德國小學生共同參與，透過老少互動與交流，傳承傳統飲食文化，由衛生局營養師教導下，學習選用當季新鮮、色彩多元且富含膳食纖維的蔬菜作為潤餅內餡，如高麗菜、胡蘿蔔絲及豆薯，並搭配當季水果，不僅口感清爽，也能增加飽足感。

    另外，考量市售潤餅常含較高油脂與糖粉，活動中同步宣導「少鹽、少糖、高纖」飲食原則，鼓勵民眾選擇非油炸料理、避免加工肉品、提高蔬果比例，並減少糖粉使用，逐步培養健康飲食習慣。

    澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，透過青銀共學，不僅促進世代間情感交流，也有助於健康飲食觀念向下扎根，未來將持續推動貼近民眾生活的健康促進活動，並落實「高纖、多蔬果、川燙、不油炸、少糖」5大原則，打造健康友善的飲食環境。

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