為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園後慈湖22日試營運 9日起預約搶先走進天然歷史博物館

    2026/04/08 15:15 記者周敏鴻／桃園報導
    後慈湖完成環境優化、館舍翻修，將開放式營運。（圖由桃園市政府提供）

    後慈湖完成環境優化、館舍翻修，將開放式營運。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市大溪區後慈湖封園3年進行環境優化、館舍翻修，1.6公里長的森林步道、1號辦公室轉型為「沉浸式歷史展館」並透過AI技術讓歷史重生等，都讓民眾非常期待，市府風景區管理處規劃後慈湖22日起試營運，9日起開放民眾透過「桃園市後慈湖入園申請系統」預約試營運期間免費入園，每天4梯次、每梯次50人。

    風管處長廖育儀表示，未來民眾從慈湖遊客中心出發，步行1.6公里森林步道，可享受豐富的芬多精與生態導覽外，還可利用新設的2號辦公室景觀平台、4處湖畔休憩區，欣賞優美風景並俯瞰後慈湖的碧綠水色；1號辦公室則會轉型為「沉浸式歷史展館」，規劃跨越世紀交會、夫人旗袍時尚、第一家庭萌寵、慈湖人間仙境、行館生活日常、再現電影時光等6大策展區，邀民眾透過AI投影與感測技術，與歷史場景合影，體驗跨世紀的「數位微旅行」。

    至於2號辦公室也改造為「特色餐食空間」，引進廠商經營，提供大量使用桃園在地食材的創新慈湖限定特色餐飲如苦花魚、俄羅斯軟糖、大溪豆乾等，並結合慈湖風華咖啡，盼讓民眾盡享美食，廖育儀說，後慈湖22日起試營運，期間預約入園「完全免費」，但每天限額僅開放4梯次、每梯次50人；未來正式營運後，將恢復原票價為全票100元、團體票80元、優待票50元，初步規劃屆時每天可開放8梯次，希望能邀請更多民眾共同走進這座天然的歷史博物館。

    後慈湖完成環境優化、館舍翻修，將開放式營運。（圖由桃園市政府提供）

    後慈湖完成環境優化、館舍翻修，將開放式營運。（圖由桃園市政府提供）

    後慈湖完成環境優化、館舍翻修，將開放式營運。（圖由桃園市政府提供）

    後慈湖完成環境優化、館舍翻修，將開放式營運。（圖由桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播