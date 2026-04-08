桃園後慈湖22日試營運 9日起預約搶先走進天然歷史博物館

後慈湖完成環境優化、館舍翻修，將開放式營運。（圖由桃園市政府提供）

桃園市大溪區後慈湖封園3年進行環境優化、館舍翻修，1.6公里長的森林步道、1號辦公室轉型為「沉浸式歷史展館」並透過AI技術讓歷史重生等，都讓民眾非常期待，市府風景區管理處規劃後慈湖22日起試營運，9日起開放民眾透過「桃園市後慈湖入園申請系統」預約試營運期間免費入園，每天4梯次、每梯次50人。

風管處長廖育儀表示，未來民眾從慈湖遊客中心出發，步行1.6公里森林步道，可享受豐富的芬多精與生態導覽外，還可利用新設的2號辦公室景觀平台、4處湖畔休憩區，欣賞優美風景並俯瞰後慈湖的碧綠水色；1號辦公室則會轉型為「沉浸式歷史展館」，規劃跨越世紀交會、夫人旗袍時尚、第一家庭萌寵、慈湖人間仙境、行館生活日常、再現電影時光等6大策展區，邀民眾透過AI投影與感測技術，與歷史場景合影，體驗跨世紀的「數位微旅行」。

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至於2號辦公室也改造為「特色餐食空間」，引進廠商經營，提供大量使用桃園在地食材的創新慈湖限定特色餐飲如苦花魚、俄羅斯軟糖、大溪豆乾等，並結合慈湖風華咖啡，盼讓民眾盡享美食，廖育儀說，後慈湖22日起試營運，期間預約入園「完全免費」，但每天限額僅開放4梯次、每梯次50人；未來正式營運後，將恢復原票價為全票100元、團體票80元、優待票50元，初步規劃屆時每天可開放8梯次，希望能邀請更多民眾共同走進這座天然的歷史博物館。

後慈湖完成環境優化、館舍翻修，將開放式營運。（圖由桃園市政府提供）

後慈湖完成環境優化、館舍翻修，將開放式營運。（圖由桃園市政府提供）

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