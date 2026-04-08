頭份砸1億蓋新活動中心 打造鄉親多元交流空間

頭份市公所自籌1億元新建興隆里社區活動中心，預計明年初完工。（頭份市公所提供）

苗栗縣頭份市興隆里原社區活動中心建物老舊，且隨著人口增加，空間不敷使用，市公所自籌1億元新建一棟三層樓之社區活動中心，今（8）日辦理開工動土，預計明年初完工，提供地方一處多元交流空間。

市公所表示，此新建工程經過前期評估、規劃設計階段，經過社區公開說明會與在地居民的討論，及多次邀請內外部委員審查來回調整檢討，工程總經費1億元，全數由公所自籌，總樓地板面積約為1400平方公尺，合約420坪。

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市長羅雪珠指出，活動中心將作為地方協會會務、里民集會及社區活動推廣之社區發展工作、各項班隊、社區照顧關懷據點、媽媽教室、長青學苑、里民集會、宣導講座等各項活動辦理之場所，期能提供社區民眾多用途使用且舒適安全的休閒空間，並因應高齡社會趨勢，提供社區年長者友善使用之無障礙環境。

今日開工動土典禮，由羅雪珠率公所團隊、各里里長參與，副縣長賴香伶、縣議會副議長張淑芬、議員徐功凡、蕭詠萱、陳品安、陳光軒、鄭聚然、陳永賢、頭份市民代表會主席温宜靜及多位代表出席。

賴香伶致詞稱讚頭份市公所團隊花費一年時間，從無到有努力促成此案，將來建築落成後，可作為關懷據點、里民大會、社團活動研習使用，尤其未來頭份第二交流道興建完成後，樂見有更多人來到頭份定居。

頭份市公所自籌1億元新建興隆里社區活動中心，今辦理開工動土，眾人持香祝禱工程順利。（記者彭健禮攝）

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