為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    頭份砸1億蓋新活動中心 打造鄉親多元交流空間

    2026/04/08 15:10 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市公所自籌1億元新建興隆里社區活動中心，預計明年初完工。（頭份市公所提供）

    頭份市公所自籌1億元新建興隆里社區活動中心，預計明年初完工。（頭份市公所提供）

    苗栗縣頭份市興隆里原社區活動中心建物老舊，且隨著人口增加，空間不敷使用，市公所自籌1億元新建一棟三層樓之社區活動中心，今（8）日辦理開工動土，預計明年初完工，提供地方一處多元交流空間。

    市公所表示，此新建工程經過前期評估、規劃設計階段，經過社區公開說明會與在地居民的討論，及多次邀請內外部委員審查來回調整檢討，工程總經費1億元，全數由公所自籌，總樓地板面積約為1400平方公尺，合約420坪。

    市長羅雪珠指出，活動中心將作為地方協會會務、里民集會及社區活動推廣之社區發展工作、各項班隊、社區照顧關懷據點、媽媽教室、長青學苑、里民集會、宣導講座等各項活動辦理之場所，期能提供社區民眾多用途使用且舒適安全的休閒空間，並因應高齡社會趨勢，提供社區年長者友善使用之無障礙環境。

    今日開工動土典禮，由羅雪珠率公所團隊、各里里長參與，副縣長賴香伶、縣議會副議長張淑芬、議員徐功凡、蕭詠萱、陳品安、陳光軒、鄭聚然、陳永賢、頭份市民代表會主席温宜靜及多位代表出席。

    賴香伶致詞稱讚頭份市公所團隊花費一年時間，從無到有努力促成此案，將來建築落成後，可作為關懷據點、里民大會、社團活動研習使用，尤其未來頭份第二交流道興建完成後，樂見有更多人來到頭份定居。

    頭份市公所自籌1億元新建興隆里社區活動中心，今辦理開工動土，眾人持香祝禱工程順利。（記者彭健禮攝）

    頭份市公所自籌1億元新建興隆里社區活動中心，今辦理開工動土，眾人持香祝禱工程順利。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播