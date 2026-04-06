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    首頁 > 生活

    海象變差 緊急加開台馬之星今天14時從基隆返馬祖

    2026/04/06 12:57 記者俞肇福／基隆報導
    台馬之星。（連江縣政府提供）

    台馬之星。（連江縣政府提供）

    由於氣象預報今天（6日）晚上海象變差，原定今晚從基隆港駛往馬祖的新台馬輪停航，交通部航港局緊急調派台馬之星今天下午2時開船駛往馬祖，台馬之星開往馬祖後將不返台。由於時序進入馬祖霧季，台灣往返馬祖的飛機停飛，有意前往馬祖洽公旅遊的民眾，可考慮搭乘台馬之星交通船到馬祖，相關問題有疑問請電洽（02）2436-7812基隆服務處，或是搜尋洋民（台馬之星）官網

    交通部航港局指出，由於進入霧季，馬祖今天一整天飛機無法起降，昨晚才（5日）從馬祖南竿福澳港夜航，今天早上才剛靠泊基隆港西岸碼頭的台馬之星，將於今天14時從基隆港航向南竿，台馬之星到達馬祖後，將不再返回基隆。

    而受到濃霧干擾，航港局將原訂今早駛離馬祖的新台馬輪，延遲到今天早上10時30分出發，希望順利疏運出遊的旅客，或返回馬祖掃墓的鄉親；由於從氣象預報看來，至少明天上午飛機停飛的可能性極高，再加上晚上台馬之間的海象變差，航港局通知台馬之星今天下午2時從基隆港出發開往馬祖，讓鄉親順利回到馬祖。

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