比麥當勞來台早20年！ 國家檔案館曝光「可樂」老照片

過去台北飲料工廠與美國皇冠公司合作，引入全套生產設備，以皇冠公司的配方，運用台糖公司的特級砂糖，製成榮冠系列飲料，包括果樂、沙士、蘇打水，以及各種口味的汽水。（圖擷取自「國家檔案館 National Archives」臉書）

國家檔案館分享回溯1960年代，可樂在台灣身影的多張珍貴老照片，除了可口可樂，還有以前阿公阿嬤熟悉的榮冠汽水懷舊飲料，國家檔案館提起，可樂最早並非在1984年才跟著麥當勞一起來台灣，可口可樂早在1955年就完成商標申請，1958年開始在台設廠生產，但一開始僅在台美軍和眷屬喝得到，直到1967年，政府同意讓可口可樂正式上市，百事可樂之後也跟進台灣市場。

國家檔案館在臉書粉專發文指出，可口可樂來台灣，比麥當勞早20年，可口可樂早在1955年就完成商標申請，1958年開始在台設廠生產，但一開始，只有在台美軍和眷屬喝得到，想買還得去美軍福利社或酒吧，直到1967年，政府同意讓可口可樂正式上市，條件是放棄「可樂」兩字的專用權，之後，百事可樂也跟著進入台灣市場，不過在那之前，台灣早就有130多家汽水工廠，像是阿公阿嬤熟悉的榮冠，也是當年的熱門飲料之一。

請繼續往下閱讀...

國家檔案館分享多張昔日跟可樂有關的老照片，像是交通部臺灣鐵路管理局的飲料銷售案，過去台北飲料工廠與美國皇冠公司合作，引入全套生產設備，以皇冠公司的配方，運用台糖公司的特級砂糖，加上經檢測的過濾地下水，製成榮冠系列飲料，包括果樂、沙士、蘇打水，以及各種口味的汽水。

還有，行政院新聞局（2012年裁撤）在1961年的農復會（中國農村復興聯合委員會）照片中，看到美軍軍官和僑民在Taipei Exchange賣場挑選衣飾等日常生活用品，國家檔案館說明，為滿足美軍顧問團的生活需求，美軍宿舍區域設有福利社等休閒與消費空間，尤其美軍福利社販售的食品、日用品，都是台灣難以取得的舶來品，例如知名品牌「CAMAY」、「IVORY」香皂，以及各式洋菸、洋酒與可樂等，以及1961年，當時台灣還未販售可口可樂，而美軍社區慶祝聖誕節，已人手1瓶可口可樂。

農復會另1張照片是1965年美國前副總統尼克森訪台，國家檔案館說明，尼克森主要動機是受百事可樂所託，但當年8月底訪台晉見總統時，僅討論國際事務，因此請求轉陳總統有關百事可樂在台註冊商標所遭遇波折，1967年4月尼克森再度來台請託，期間曾與時任副總統嚴家淦會面討論，行政院在可口可樂完成協議後，即去信回覆尼克森表示商標案已圓滿解決，並已由中央標準局發給百事可樂商標註冊證，尼克森隨即回覆感謝。

美軍軍官和僑民們在Taipei Exchange賣場挑選衣飾等日常生活用品。（圖擷取自「國家檔案館 National Archives」臉書）

1961年，美軍社區慶祝聖誕節，人手一瓶可口可樂。當時台灣市面上尚未販售可口可樂，大多只有在美軍社區才喝得到。（圖擷取自「國家檔案館 National Archives」臉書）

1965年美國前副總統尼克森訪台，主要動機是受百事可樂所託，但當年僅討論國際事務外，1967年4月尼克森再度來台請託，行政院在可口可樂完成協議後，即去信回覆尼克森表示商標案已圓滿解決，並已由中央標準局發給百事可樂商標註冊證。（圖擷取自「國家檔案館 National Archives」臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法