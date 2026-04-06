霧鎖海陸交通 清明專船「金門快輪」載247名旅客出發

濃霧影響台金海、陸對外交通，縣長陳福海（左一）登上縣府清明專船與鄉親寒暄。（記者吳正庭攝）

首次上稿10:16

更新時間16:07

金門今天受濃霧影響，海、陸對外交通受阻，除金門小三通停航，台、金空中航班僅有華信1架次落地，餘均延誤或取消；另外，縣府準備11點返航台中的清明假期專船未受天候影響，成了詢問大熱門，一早至少10名返台旅客要臨時報名。

金門縣港務處宣布，因受濃霧影響，海域能見度不佳，小三通金門水頭往返廈門五通航線自8點起暫時停航，如有疑問可洽金門縣港務處（082）329538。

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台金空中航班部分，僅華信航空上午1班7點台北飛金門的班機到站，其餘均因天候不佳受阻，至少取消7個架次、14班飛機，至9點半，仍因雲幕高度不夠，班機無法正常起降，不少民眾趕往機場櫃台前等待候補。

縣府因應清明假期租用的民間客船，天候符合開航標準，原即預訂上午11點由金門料羅港啟程返回台中港，由於濃霧攪局，臨時有至少10名旅客有意改搭班船，但最後仍因天候不穩未作決定，清明專船「金門快輪」載了247名旅客由料羅港出發前往台中，縣長陳福海率副縣長陳祥麟登船與鄉親寒暄，祝大家快樂出航。

濃霧影響台金海、陸對外交通，縣府清明專船載著247名旅客由料羅港出發。（記者吳正庭攝）

金門受濃霧影響，天候不佳，小三通雖停航，料羅碼頭仍達到開航標準。（記者吳正庭攝）

金門受濃霧影響，海、陸對外交通受阻，縣府準備返航台中的清明假期專船已在碼頭停泊，已有旅客陸續抵達。（讀者提供）

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