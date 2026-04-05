空總都計變更與京華城差別待遇 簡舒培嘆：無利可圖又教訓民進黨

空總舊址臨建國南路、仁愛路側的南區為古蹟定著範圍，圖中的戰情大樓為古蹟之一。（記者何玉華攝）

前台北市長柯文哲第二任期，積極協助沈慶京讓京華城獲得額外20％容積獎勵，對中央文化部推進的「空總台灣當代文化實驗場」都市計畫變更案，卻堅持回饋40％土地，與文化部長李永得隔空互罵，延宕至今；京華城在柯卸任前已順利動工，空總案卻直到蔣萬安就任第3年，日前才在北市都委會通過審議。市議員簡舒培表示，若空總開發案有如京華城一般待遇，早就過了；差別就在空總是公家的，無利可圖，又可用來教訓民進黨，柯何樂不為。

空總舊址位在仁愛路三段與建國南路一段交叉口東北側，是前文化部長鄭麗君為落實蔡英文總統文化白皮書重要政策，2018年核定第一期發展整體計畫，打造「台灣當代文化實驗場」（C-LAB）。文化部2020年底提出修正綱要計畫，柯市府隨即在2021年1月逕行指定空總舊辦公大樓及戰情大樓2處為市定古蹟，並將15處歷史建物變更為古蹟附屬設施，導致計畫卡關，迫使文化部得重提再利用計畫，已通過的修正綱要也須因應新的文資指定內容，重新修正。

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後續文化部提出新的都計變更案包含商業使用，北市府認為依公設用地變更為商業區應回饋40％土地，加上被指定為古蹟的逾半土地，使得文化部長李永得相當不滿，痛罵北市府「獅子大開口」，北市府反嗆李「吃人夠夠」。最終文化部提出南、北兩側不同變更計畫，南側古蹟區變更為古蹟保存地，北側作文教用地。

2022年11月，柯市府卸任前一個月的都委會，主席、副市長彭振聲做出決議，古蹟保存地與文教用地不用回饋土地，建議整塊基地作為文教用地，規畫比較有彈性，請文化部再提方案送都委會審議，開發案也延宕至今。市長蔣萬安上任，文化部經公展獲得民意支持全區變更為文教用地，重新提送都委會，今年3月底通過變更全區為文教區。

反觀京華城案透過自創容積獎勵，在2018年至2022年柯第二任期，經市府「輔導」協助，2020年3月向柯提出陳情，隔年便獲得20％容獎，柯卸任前取得建築執照，順利動工。

簡舒培指出，空總開發在柯文哲上任前就一直討論；柯文哲第一屆市長時，與中央執政的民進黨是合作關係，當時提出很多做法。到了第二屆跟民進黨分道揚鑣，柯找盡麻煩杯葛，連一度通過的文資審議後來也重送，整個空總開發一直往後延。她感嘆，若空總開發案如同京華城一樣，早就過了。差別就在空總是公家的，無利可圖，又可以用來教訓民進黨，柯何樂不為。

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空總舊址臨建國南路、仁愛路側的南區為古蹟定著範圍，圖中的中正堂為古蹟附屬設施之一。（記者何玉華攝）

位在仁愛路三段與建國南路一段交叉口東北側的空總舊址，現為「台灣當代文化實驗場」（C-LAB）。（記者何玉華攝）

位在仁愛路三段與建國南路一段交叉口東北側的空總舊址，現為「台灣當代文化實驗場」（C-LAB）。（記者何玉華攝）

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