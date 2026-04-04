「So what」引爆輿論 黃偉哲澄清：原意是交通本就該解決

黃偉哲澄清So what說法並強調對於亞太棒球場協商細節，市府責無旁貸。（記者洪瑞琴攝）

台南亞太國際棒球訓練中心周邊美食攤商爭議持續延燒，台南市長黃偉哲今（3）日首度對外回應表示，相關招商作業尊重體育局依法辦理，但在行政執行過程中，確實因溝通與說明不夠細膩，導致球迷產生誤解與不滿，「這部分責無旁貸」，已要求體育局檢討並加強對外溝通。

這起風波起因於球場周邊原本設攤的美食店家暫停營運，引發攤商與球迷關注，也在網路上掀起討論。不少球迷認為，到球場看球除了比賽本身，場外小吃與熱鬧氛圍也是重要的一部分，因此對攤商暫停設攤感到不解。

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對於外界質疑市府與球團之間的合作情況，黃偉哲強調，市府一直與在地球團統一7-ELEVEN獅站在同一陣線，雙方對於打造台南「棒球之都」的目標一致，相關問題也會持續透過溝通協調，讓球場營運更加順利。

至於日前被翻出引發討論的「So what」發言，黃偉哲也特別澄清，當時是在回應交通議題，原意是交通本來就是市府應該負責解決的事情，包括球場周邊動線規劃、停車安排與接駁車服務，都應該讓球迷進出更便利，並非外界解讀成輕蔑或不在意。

他也補充，先前訪談中提到的球場設施與棚架修繕問題，後續都持續以善意溝通方式處理，希望讓球場運作更加完善，朝長期、永續經營方向發展。

台南市政府指出，亞太成棒主球場可容納約2萬5千人，是目前全台規模最大的戶外棒球場之一，自啟用以來已透過與中華職業棒球大聯盟及統一獅合作舉辦賽事，並依球員與球迷回饋持續優化設施，目前正進入最終認證階段，目標是在明年球季正式成為統一獅主場，讓台南棒球發展更上一層樓。

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