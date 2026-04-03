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    首頁 > 生活

    情況危急！黑鳶遭釣線纏身落海 基隆動保人員、漁民救回一命

    2026/04/03 21:44 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市動保人員割破漁網，救出落海的黑鳶。（基隆市政府提供）

    基隆市動保人員割破漁網，救出落海的黑鳶。（基隆市政府提供）

    3日下午有民眾在基隆望海巷漁港的海面上，發現1隻黑鳶（俗稱老鷹）載浮載沉，緊急通報市府，動保所人員趕到現場，順利將黑鳶以漁網撈上岸，發現黑鳶腿部纏繞著釣線，懷疑黑鳶捕魚時被釣線纏上，經送往猛禽中心檢查，所幸黑鳶並無外傷，只是精神及體力虛弱。

    民眾指出，3日下午4時許在望海巷漁港發現海面上有隻黑鳶，立即通報市府，動保所派員前往現場，請娛樂漁船船東協助，從海面上接近黑鳶，試圖救援受難的黑鳶。

    這隻黑鳶過程有些波折，動保人員到現場時，黑鳶已經被現場的釣客，從海面上撥到岸邊，黑鳶也奮力爬上消坡塊，黑鳶的羽毛已經被海水打濕，想飛也飛不了，腿部也被東西束，因此向釣客借漁網，將黑鳶撈起來。

    動保人員檢查黑鳶，發現腿部纏繞著釣線，懷疑黑鳶在捕魚時被釣線纏上，才會成了「落海鷹」。

    前往救老鷹的娛樂漁船船東，是潛水教練也是救難協會的王銘祥，他開心地說，這些年來曾經救過人，也救過鯨豚、海龜，沒想到這次竟然還協助救援黑鳶。

    基隆市動保所在將黑鳶送到台北市的猛禽中心檢查。猛禽中心人員表示，這隻黑鳶約2歲左右，體重約900公克，目前沒有發現骨折或外傷，但精神及體力相當虛弱，猛禽中心先給予支持性治療，並抽血檢驗毒物反應。

    落海的黑鳶相當虛弱，目前由猛禽中心人員照顧中。（基隆市政府提供）

    落海的黑鳶相當虛弱，目前由猛禽中心人員照顧中。（基隆市政府提供）

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