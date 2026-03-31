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    首頁 > 生活

    一顆球撐不到10分鐘 萬和國中羽球隊鬧「球荒」

    2026/03/31 05:53 記者黃旭磊／台中報導
    萬和國中羽球隊獲贈1千8百顆比賽用專業羽球。（記者黃旭磊攝）

    萬和國中羽球隊獲贈1千8百顆比賽用專業羽球。（記者黃旭磊攝）

    萬和國中羽球隊去年全國團體羽球錦標賽拿下國中男子團體冠軍，4月將前往嘉義參與全中運，集訓期間，選手透露「一顆羽球撐不到10分鐘就開花（損壞）」，球隊一天耗材成本近8千元，拜託前羽球國手、運動部部長李洋支援，立委廖偉翔與運彩公會合贈1千8百顆比賽用專業羽球，小選手感謝挹注。

    全中運團體羽球錦標賽將在4月舉行，萬和國中球隊日夜加緊集訓，不過，訓練羽球消耗速度驚人，「單顆球價格相當於一個便當」，球隊幾乎沒有新球可打，立法院副院長江啟臣正在爭取國民黨市長提名，由台中市市議員朱暖英、劉士州及中市府運動局長游志祥等人趕往校區關切，並由國民黨立委廖偉翔、中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇，合捐五大箱、共1千8百顆比賽用專業羽球。

    廖偉翔說，羽球越來越貴，消耗速度驚人，單顆球價格相當於一個便當，若是高品質比賽球更是「雙倍價」，教練分享球隊一天光是耗材成本就近8千元，孩子在訓練與資源間拉扯，十分不易。

    何昱奇感性表示，這批高階用球將讓小選手安心備戰，在全國賽場發揮實力繼續蟬聯冠軍。

    萬和國中校長周鳳珠、總教練鄭富寶感謝挹注及時雨，鄭富寶強調，球隊順利晉級全中運前八強，即將於4月19日出賽爭取獎牌，此次贈球讓球隊在練球時更有底氣，更有信心在全中運奪得好成績。

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