暴力男掌摑工讀生害小吃店無辜遭殃 業者遭灌負評急改店名喊冤！

蔣姓男子（右邊黑衣男）掌摑球場工讀生犯眾怒。（翻攝自Threads）

中華職棒開幕戰29日在台南亞太棒球場登場，一名蔣姓男子因不滿工讀生勸導回座，與對方發生口角，甚至動手掌摑，畫面曝光後引爆眾怒。事後蔣男被起底任職於幸福家不動產，先前還加盟經營過一間虱目魚料理店，結果害另外一間同名加盟店遭受牽連，被狂洗一星負評，讓無辜的業者還得趕緊改店名，並發聲明澄清。

蔣男被起底曾加盟某間連鎖虱目魚料理店，灌爆店家社群，並湧入Google評論狂洗一星負評。但大家不知道的是，其實蔣男經營的「海安店」早在4年前就結束營業，無辜被大家攻擊的是毫不相干的「西港店」。業者無奈更改Google店家資訊的店名，註明「我們只有女老闆跟女員工、我們也沒有去棒球場、拜託查清楚再來給一顆星評論、不要抹滅店家努力！謝謝！」

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店家粉專也發聲明澄清：「闆娘被驚醒！半夜三更不得不發文澄清，因為本店突然被一星評論洗評嚇醒，原來是有人誤以為棒球場打人的那位先生與本店有關係！XXX西港店聲明：本店只有女老闆跟女員工，粉絲專頁都有聚餐照片可以證明！請各位鍵盤手可以查清楚後再來出氣！我可以同理你們的憤怒，但是我們是無辜的呀。我無法不出聲，讓你們因為誤會而無故抹滅我員工們的努力！這樣對他們是不公平的！不相信網友們也可以去查負責人，負責人是王小姐，本店都是妹子。麻煩各位大大手下留情！」

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