圓環引導與減速平台 改善佛陀紀念館園區行車與步行安全

圓環引導與減速平台，改善高雄佛陀館園區行車與步行安全。（高市交通局提供）

高市交通局與佛陀紀念館合作，透過公私協力方式，推動園區內外人本交通環境改善，包括導入圓環引導、減速平台及標線型人行道等設計，讓每年吸引百萬人次造訪的宗教聖地，成為全市「人本交通宗教文化園區」典範。

佛陀紀念館過去曾有車速偏快、動線不明及違停情形，交通局運用澄清湖行人環境改善經驗，先就佛陀紀念館園區內部，檢視交通動線及入口配置，透過圓環引導車流，降低車輛交織及逆向行駛風險。

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同時增設減速平台，重新劃設環館道路標線，讓車道邊界更清楚，改善違停情形，使遊客與法師在園區步行更安心。

另考量訪客停車後步行入園的需求，在館外興田路增設約500公尺標線型人行道，明確區隔人車空間，提供更安全的步行動線，減少與車爭道的風險。

針對長期以來動線較為複雜的台29線與興田路K字型路口，交通局也協調公路局南區養護工程分局分階段推動改善，減少壅塞情形。

第二期工程進一步調整路口配置，增設北向左轉輔助車道及號誌管制，預計於今年中旬陸續完成。佛陀紀念館也同步配合調整停車場出入口，優化周邊交通環境。

交通局長張淑娟表示，佛陀紀念館是高雄重要的宗教文化場域，這次改善從人的需求出發，重新檢視園區內外動線，希望讓訪客從停車、步行到入館，都能走得更安心、行得更順暢。

高市交通局聯手佛陀館方，引入圓環引導與減速平台，改善園區行車與步行安全。（高市交通局提供）

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