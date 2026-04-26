還沒開打先貶低沈伯洋？詹凌瑀酸藍營：怕成這樣

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

民進黨籍立委沈伯洋披掛出征台北市長呼聲近期越來越高，他昨（25日）公開亮相，竟一改過往招牌的中長爆炸頭髮型，一口氣將長度剪到耳上，國民黨籍台北市議員參選人陳冠安批評，民進黨要把沈伯洋「去沈伯洋化」，直言政治不該是角色扮演。對此，媒體人詹凌瑀表示，國民黨在那裡唱衰沈伯洋會是藍營救星，我是覺得聽聽就好，是有多怕沈伯洋才需要把他貶低至此，真可笑。

詹凌瑀在臉書PO文表示，最令人驚豔的，還是面對記者長達10多分鐘的提問，沈伯洋侃侃而談，沒有一題是閃躲迴避的。無論是問他統獨、資訊戰，又或是對台北市的願景，他都能流暢的回答，甚至能說出台北市人口流失嚴重，每個月少掉1個里，這一看就是有做功課、有備而來，蔣萬安市長及藍營的朋友們可以瞧不起沈伯洋，覺得蔣光是靠血統純正＋帥氣外表，就海放沈伯洋，但絕對不能輕敵。

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詹凌瑀分析，沈伯洋也是帥哥組的，雖然不是那種偶像明星般的帥氣，但外形討喜，笑起來很有誠意、很古錐，沈伯洋不打負面選戰，他會把功課做足，端出一盤好的菜色。做為一個政策控，他要選台北，一定會把台北從上到下、裡裡外外，全都摸個滾瓜爛熟，台北市的人口流失是不爭的事實，就連公務員、教師都不想待在這座城市。這裡是首都，是什麼原因讓大家待不下去，選擇離開，無論是現任的蔣市長，抑或是挑戰者沈伯洋，都該正視這個問題。而沈伯洋昨天的回答，明確展現出他看到問題了。

詹凌瑀指出，台北應該是讓大家安居樂業、有休閒感的地方，沈伯洋這句話詹凌瑀絕對認同。身為北漂20年的南部人，這幾年台北物價通膨之嚴重，房價居高不下，房租更是高到嚇人，都讓住在這裡的年輕人，想到要在這種環境下成家立業，就頭皮發麻，蔣市長的生生喝鮮乳、營養午餐免費、父母上下班時間彈性、育兒補助豐厚，都是有看到中產階級父母的需求，很有節奏的在推出相關政策，這點我很佩服他。但說到底，台北市最大的問題還是房價，如何讓房價、房租降溫，甚至是否多蓋社宅，都是未來市府該考量的方向。

詹凌瑀直言，無論如何，他很看好沈伯洋對上蔣萬安，至少可以肯定，這會是一場君子之戰、政策之戰，這也是台北選民之福。而且蔣沈兩人學經歷相當，絕對能在選戰中一戰高下，至於在國民黨在那裡唱衰沈伯洋會是藍營救星，我是覺得聽聽就好，是有多怕沈伯洋才需要把他貶低至此，真可笑。

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