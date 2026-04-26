出訪受阻！賴總統錄影「突圍」史國晚宴喊：中華民國台灣是主權國家、有權走向世界

賴清德總統以全英語為我國友邦史瓦帝尼在國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞。（總統府提供）

賴清德總統原定上週三啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼王國，因中國強行介入受阻。賴總統今以錄影方式，在史瓦帝尼的重要外賓晚宴致詞，總統強調，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣，2300萬的台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利、也不應該阻擋我們為世界做出貢獻的努力，台灣會持續強化實力，穩健走向國際。

賴清德總統以全英語為我國友邦史瓦帝尼在國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞，代表台灣人民慶賀恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）國王登基40週年，及紀念「三個58」的歷史里程碑，現場有史瓦帝尼國王及1500位貴賓觀賞影片，播映過程中3度獲得熱烈掌聲。

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賴清德指出，這不僅是史瓦帝尼王國的國家慶典，更是台灣和史瓦帝尼堅實邦誼的最佳見證。史瓦帝尼在基礎建設、社會福利、醫療及區域穩定上，展現了非凡的成就，讓史瓦帝尼成為非洲的一顆明珠，尤其史瓦帝尼的電力普及率已提升到85％以上，是撒哈拉以南非洲地區最高的比例之一。

賴清德表示，歷經58年，史瓦帝尼的經濟成長了超過61倍，國家前景蒸蒸日上，國家主權也更加獲得保障。台灣和史瓦帝尼攜手共榮的成果，讓世界看到，國家之間真摯的友誼和互惠互助的合作關係，將開創美好的未來。

賴清德指出，當前海灣地區的緊張局勢，更加提醒我們，確保能源安全的重要性。台灣和史瓦帝尼合作興建的「戰略儲油槽」，預計2028年完工，這項倡議不僅能因應能源衝擊，更展現國王陛下的高瞻遠矚，以及用勇氣保護國家的承諾。而即將建立的「台灣產業創新園區」，預計將吸引更多外資及產業進入史瓦帝尼，創造更多就業機會。

賴清德說，除了國家的建設發展，台灣也很期待跟史瓦帝尼一起在國際上發揮更大的力量，為世界做出更多貢獻。史王與史瓦帝尼政府對台灣參與國際社會的堅定支持，他與台灣人民都非常感佩和感謝。我衷心希望能親自到場，向陛下及史瓦帝尼人民轉達台灣人民最誠摯的祝福。

賴清德強調，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣。2300萬的台灣人有權走向世界。我們面對的外部壓力越是強烈，我們越要有勇氣與決心。我們會持續強化實力，穩健走向國際。任何國家都沒有權利、也不應該阻擋我們為世界做出貢獻的努力。

賴清德說，對台灣而言，史瓦帝尼人民就像是家人，我們會繼續一起克服各項挑戰，攜手穩健前行。最後，謹代表台灣人民，祝福國王陛下生日快樂，祝福史瓦帝尼王國永遠繁榮昌盛，兩國邦誼永固，再創新猷！「所有親愛的史瓦帝尼人民，非常感謝你們（Siyabonga Kakhulu），謝謝！」

賴清德總統以全英語為我國友邦史瓦帝尼在國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞。（總統府提供）

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