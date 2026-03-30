高雄婦幼警察隊送暖偏鄉孩童 打造難忘兒童節

高雄婦幼警察隊送暖偏鄉孩童，提前歡度並打造難忘兒童節。（高市婦幼警察隊提供）

兒童節將至，高市婦幼警察隊為讓欠缺家庭親情的育幼院孩童感受到社會關愛，前往六龜區基督教山地育幼院，舉辦「大手牽小手，讓愛不孤單」活動，陪伴院童提前歡度兒童節。

高市警方昨於六龜山地育幼院，舉辦「大手牽小手，陪童提前歡慶兒童節」活動，透過婦幼安全宣導與贈送精美禮物，陪伴院童度過溫馨難忘又有儀式感的兒童節時光。

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婦幼警察隊精心準備了實用的兒童節禮物，包括便當盒、保溫瓶和牙膏牙刷組等，贈送給每位育幼院孩童，讓身在偏鄉山區的院童們感受到愛心無遠弗屆。

警方同時透過宣導互動的方式向孩子們說明身體界線與自我保護的重要觀念，讓孩童學習保護自己、尊重他人，建立正確的人身安全意識。

婦幼警察隊隊長王碧玉表示，希望透過實地走訪與陪伴，讓育幼院孩童感受到社會的溫暖和支持，也讓孩子們知道每個生命都值得被關心與重視，未來警方將持續策劃暖心關懷行動及婦幼安全宣導活動，攜手各界大眾共同守護兒少安全，營造更溫馨友善的成長環境。

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