鯉魚潭溺斃事件檢討8》天鵝船花蓮無自治條例？縣府：鯉魚潭歸縱管處管理

鯉魚潭的天鵝船屬於非動力浮具，原由「花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」管理，但縣府去年6月廢除規定，加上縱管處調不到船隻的安全檢查資料，因此18家業者被處暫停營業，業者陳情生計受影響，縣府則推給縱管處。（記者花孟璟攝）

花蓮在今年農曆年發生無動力的天鵝船翻覆，造成9歲童喪生，但花蓮縣府卻在去年6月廢止「花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」，縱管處要求縣府訂定載客小船自治條例，但縱管處卻爆，縣府拿不出腳踏船安檢資料，顯然長期沒有依作業程序進行安檢。

針對外界撻伐，花蓮縣府觀光處卻表示，縱管處的要求沒有法源依據，因為依發展觀光條例，鯉魚潭水域主管機關應該是縱管處，縣府只需負責商業登記。

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交通部觀光署縱管處認為，縣府在2007年訂定的《花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序》，將水上腳踏天鵝船列為浮具，檢查、丈量、註冊及給照都由該作業程序管理，今年意外發生後，縱管處要求縣府及業者拿出定期檢查合格資料，卻發現縣府觀光處拿不出來，且自去年6月廢止後，至今沒有訂定新的自治法規來銜接，因此在船隻安全疑慮未解除前，依法暫停天鵝船水上活動。

縱管處指出，依照權責劃分，載客小船及浮具等業者的商業登記、浮具的安全檢查及小船業者的營業登記主管機關為花蓮縣政府、船舶（含小船）設備安全檢查主管機關為交通部航港局，而縱管處為水域遊憩活動管理及場域主管機關，就從事水域遊憩活動（如水上腳踏車、立式划槳及獨木舟等）的「活動」及水域使用「秩序」進行規範與管理。

花蓮縣府觀光處表示，花蓮鯉魚潭水域在交通部成立花東縱谷國家風景區管理處時，該水域就由縱管處納管，負責該區域內各項活動的許可、安全巡查、救生員配置及業者投保等監督管理責任，因此去年縣府廢止該作業程序為合理、合法。

觀光處強調，縱管處要求縣府要訂定載客小船營運管理自治條例，但於法無據，因為鯉魚潭水域主管機關為縱管處，依照發展觀光條例規定，水域遊憩管理的禁止、限制事項本來就是主管機關負責，縣府只負責發商業登記，並非營運許可，只強調將「持續與中央主管機關保持橫向聯繫」及跨機關合作、聯合稽查機制。

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