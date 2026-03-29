8大主題星球、100個公益攤位 新北小王子園遊會「放鬆」特教家庭

小王子星願園遊會由身心障礙青年擔任引導者，帶領參與者完成任務，透過互動建立學生信心。（南山中學校友總會提供）

新北市教育局與南山中學校友總會主辦的特教家庭「探索奇遇．大大展融」，今天在南山中學登場，活動範圍延伸到隔鄰的漳和國中，以「台灣身心障礙者就業的多元光譜」為主軸，規劃8大主題星球與逾100個公益攤位，包含動物生命教育互動體驗、友善遊戲攤位，參與人次逾5000人，為特教家庭提供安心放鬆的週末時光。

南山高級中學校友總會副理事長李世新為此次活動召集人，他說，小王子星願園遊會不僅是一場大型活動，更是一個讓社會重新理解身心障礙者多元能力與發展可能的公共場域；今天活動投入近200名志工跨世代合作，橫跨15至72歲，展現北北基最美人文風景，希望能藉由活潑、好玩的攤位，讓特教家庭擁有快樂的1天。

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南山中學校友總會指出，本次園遊會共有8大星球，各有8種不同類型的攤位活動，現場特別規劃「特教展區」，串聯教育、教育、社福與就業資源，聚焦呈現身心障礙者就業的多元光譜，參與單位包括新北市社會局、勞工局、新北市第一與第三特殊教育資源中心、光復高中、安康高中及基隆希望學苑等，透過整合展示與互動設計，從在學期間的就業支援與職場銜接、畢業前的職涯訓練與能力培力，到進入社會後可運用的就業輔導與資源服務。

「在這裡不是被照顧，而是一起投入」參與現場活動的家長分享，今天讓孩子在沒有壓力的情境中自在參與，不需要一直提醒或擔心孩子的反應，整個環境是被理解的；也有家長指出，看見孩子在闖關與互動過程中，願意主動嘗試與他人互動，也表現想闖關的積極態度，即使遠道而來，看見孩子的笑容，辛勞都值得了。

動物互動體驗攤位，讓特教生接觸生命教育。（南山中學校友總會提供）

特教展區整合多界資源，呈現身障就業的多元發展路徑。（南山中學校友總會提供）

特教生參與表演，象徵共融參與的多元展現。（南山中學校友總會提供）

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