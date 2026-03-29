春日限定！粉白杜鵑與林蔭交織 苗栗經國路美景登場

苗栗市經國路兩側杜鵑花綻放，陰雨天呈現迷濛浪漫。（記者彭健禮攝）

苗栗市經國路為美麗的林蔭大道，曾獲十大景觀公路肯定，近年來縣府農業處也在新東大橋至國立苗栗農工路段兩側，栽種杜鵑。春暖花開，桃紅、粉白交織，與優雅行道樹喬木林相，構成一幅美好春光，天晴、陰雨各具風情。

苗栗市經國路，是已故老縣長謝金汀主政時規劃開闢，沿著原後龍溪堤防截彎取直興建，由公路局苗栗工務段管養。苗栗工務段於中央分隔島植有扶桑、四季草花、金露花，並間植小葉欖仁樹與黃脈刺桐樹，並於兩側人行道種植樟樹，而成林蔭大道，曾獲十大景觀公路肯定。

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近年來，縣府農業處也在新東大橋至國立苗栗農工路段兩側，栽種杜鵑。隨著春暖花開，杜鵑花綻放，桃紅、粉白交織綻放，形成一條綿延的城市花帶，輔以中央分隔島及人行道的喬木林蔭，景觀迷人，無論是晴天的活力奔放，或是細雨的迷濛浪漫，各展風情。

農業處表示，該路段也是處方管理的「空氣品質淨化區」，除了杜鵑，另有栽種黃花風林木、鳳凰木，隨季節展現不同景觀，不僅美化市容，更發揮吸附污染物、改善空氣品質的功能，將透過持續綠化與植栽養護，讓城市多一分清新、多一分舒適，也請民眾造訪賞花同時，愛護環境，不踩踏、不攀折，一起守護這片美麗景緻。

苗栗市經國路兩側杜鵑花綻放，晴天展現活力奔放。（圖由縣府農業處提供）

苗栗市經國路為美麗的林蔭大道，曾獲十大景觀公路肯定，近年來縣府農業處也在新東大橋至國立苗栗農工路段兩側，栽種杜鵑。春暖花開，構成一幅美好春光，天晴、陰雨各具風情。（記者彭健禮攝）

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