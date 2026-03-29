今中南部上看32度！「這天起」連2波鋒面報到 半個台灣濕答答

定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

今天各地溫暖舒適！中央氣象署預報，今天（29日）到週二各地溫度逐漸回升，各地溫度舒適到溫暖，中南部地區白天30度-32度，日夜溫差大，北部白天也有26、27度，到了週三起連續2波鋒面報到，加上東北季風影響，幾乎天天有雷雨和陣雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天清晨中部以北有局部短暫陣雨，中午過後，平地水氣逐漸減少，但山區午後可能仍有零星短暫陣雨發生；下半天東北季風減弱，風向轉為偏南風，溫度逐漸回升，北台灣早晚19度左右，白天26、27度，中南部高溫上探30-32度，日夜溫差大，東半部白天27、28度，舒適到溫暖。

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林定宜說，未來一週天氣變化相當快速，有兩波鋒面陸陸續續影響台灣，可以說是清明時節雨紛紛的天氣型態！明天風向偏南至西南風，屬於溫暖天氣型態，水氣較少，不過午後山區可能會有零星短暫雷陣雨的情形，各地大多為多雲到晴；到了週二鋒面更加接近，中部以北、東北部可能會有不定期局部短暫陣雨，山區、東部地區也有不定時的短暫陣雨，且因雲多原因，北部稍微偏涼。

林定宜表示，週三鋒面通過、東北季風稍增強，天氣相當不穩定，尤其清晨至上午中部以北地區容易有局部較大雨勢發生，水氣相當的多；週四東北季風減弱，但水氣仍偏多，中部以北、東半部地區降雨機會偏高；到了週五、週六受到另一波鋒面接近及影響，尤其週六中部以北地區有局部較大雨勢發生機會，東半部地區、各地山區天氣比較不穩定，僅南部地區多雲天氣。

溫度部分，林定宜說明，今天到週二東北季風減弱，風向轉成偏南風，各地溫度舒適到溫暖，中南部地區白天30度以上，近山區平地、河谷區溫度可能更高一些，日夜溫差大；週三鋒面逐漸接近，雲量增多，加上東北季風吹拂，溫度也會逐漸下降，北部、東北部溫度相較於前一天下降6、7度之多。

林定宜表示，週四東北季風減弱，溫度會再稍微回升。清明連假週五、週六另一波鋒面通過，水氣較多，各地天氣偏涼，但中南部白天溫度28、29度今明兩天中南部、花東局部地區日夜溫差可以達到10度之多，早出晚歸要留意溫度的改變

林定宜提醒，今天、明天馬祖及清晨、夜晚台中以北地區有局部霧或低雲影響能見度，交通往返應注意；另外，週二吹較強的西南風，有過山沉降情形，東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

今天天氣預報。（圖由氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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