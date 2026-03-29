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    首頁 > 生活

    中東戰火影響船班 休耕轉作太陽麻種子缺貨

    2026/03/29 11:42 記者劉婉君／台南報導
    受到中東戰火影響，農民休耕轉作的太陽麻種子，目前也因船班問題而缺貨。（記者劉婉君攝）

    受到中東戰火影響，農民休耕轉作的太陽麻種子，目前也因船班問題而缺貨。（記者劉婉君攝）

    中東戰火持續，航運船班受到影響，目前正值休耕轉作期，太陽麻種子也因而缺貨，預計下個月才能抵達台灣，且價格上漲。種子商鼓勵農民轉作國產的青皮豆，因今年豐收，每斤的售價還較便宜2元。

    農民表示，一般休耕轉作的作物有太陽麻、青皮豆、田菁等，由於太陽麻耐旱性較佳，今年雨水較少，不少農民選擇種植太陽麻，原本3月正值種植期，以利4月公所查核，但因中東戰火影響船班，自印度進口的太陽麻船班遲遲無法進到台灣。

    善化區農會小組長蕭文欽表示，太陽麻種子全年持續有進貨，原本國內還有一些存貨，但遇上戰事影響航運，進口無法銜接，導致缺貨，目前接獲消息預計下個月應可到貨。

    蕭文欽說，休耕轉作太陽麻，1分地約需10斤種子，受到物價上漲影響，今年價格1斤調漲2至3元，約1週即會發芽，應可趕上4月底的政府查核。

    不過，他也建議可以改種青皮豆，為台灣在地的品種，對土壤較好，且今年產量豐收，價格調降，每斤較太陽麻便宜2元左右，機械翻耕也較容易。不過，與太陽麻相比，青皮豆需要較多的水分。

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